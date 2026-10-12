Bế mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh

Ban tổ chức trao giải A cho gian hàng của tỉnh Phú Thọ và Trường đại học Hồng Đức. (Ảnh: Mai Luận)

Diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh là nơi hội tụ sản phẩm tiêu biểu, đặc sản của các địa phương, vùng miền, tỏa lan văn hóa ẩm thực, kích cầu tiêu dùng. Với 200 gian hàng, giới thiệu, bày bán hơn 600 món ăn, đồ uống của các xã, phường, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh; các gian hàng còn được đầu tư, trang trí sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và cách thể hiện hiện đại.

Hơn nữa, chủ nhân mỗi gian hàng mang theo nét đặc trưng của văn hóa ở 20 tỉnh, thành phố trong cả nước và nước bạn Lào về xứ Thanh, từ ngôn ngữ, giọng nói, giao tiếp, ứng xử, đến những sản phẩm, sản vật độc đáo, tiêu biểu, góp phần nhân thêm niềm vui của ngày hội gặp gỡ, giao lưu, thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Những màn trình diễn chế biến, trang trí món ăn và pha chế đồ uống không chỉ tạo sức hút cho người xem mà còn tôn vinh tài năng, sự khéo léo, tâm huyết của các nghệ nhân, đầu bếp và người làm nghề.

Người dân Thanh Hóa chọn mua sản phẩm của tỉnh bạn. (Ảnh: Mai Luận).

Liên hoan đã mang đến cho người dân và du khách một hành trình khám phá ẩm thực đa dạng, từ những món ăn dân dã, thân thuộc đến những đặc sản mang đậm dấu ấn từng vùng miền góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực nhiều sắc màu, vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Công tác truyền thông về Liên hoan được triển khai chủ động, đa nền tảng số, làm lan tỏa, tạo thêm cơ hội cho khách hàng tiếp cận, giao dịch sản phẩm trên môi trường số.

Ban tổ chức vinh danh các tập thể có đóng góp cho thành công của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh. (Ảnh: Mai Luận)

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao Chứng nhận cho 2 gian hàng đoạt giải A, 6 gian hàng đoạt giải B, 6 gian hàng đoạt giải C; đồng thời vinh danh “Không gian ẩm thực đặc sắc” của Công ty cổ phần Dạ Lan; “Gian hàng kết nối du lịch hiệu quả” của Công ty cổ phần du lịch Vietravel và cộng đồng KOL, KOC đã tích cực tham gia quảng bá về Liên hoan.