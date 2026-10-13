Lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Duy Xuyên.

Dự buổi lễ có Thượng tá Hoàng Quốc Bảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Đà Nẵng, cùng đại diện Đảng ủy, UBND xã Duy Xuyên, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi trẻ, máu xương để bảo vệ quê hương, đất nước, giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho các thế hệ hôm nay.Ông Nguyễn Chí Công nhấn mạnh, hòa bình không chỉ là thành quả đáng tự hào mà còn là trách nhiệm phải gìn giữ; độc lập không chỉ là giá trị được trao truyền từ lịch sử mà còn là nghĩa vụ của mỗi thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định; đồng thời gìn giữ, chăm sóc các công trình ghi công và di tích lịch sử cách mạng.

Lễ truy điệu, an táng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.