Làm mới cách tuyên truyền ở cơ sở

Cán bộ, hội viên phụ nữ quảng bá sản phẩm nghề truyền thống của địa phương bằng những hình ảnh, thước phim sinh động. Ảnh: Hội LHPN xã Đan Điền

Mạnh dạn lên hình

Trong video của Chi hội Phụ nữ thôn Nam Vinh, làng nghề bún Ô Sa hiện lên qua những hình ảnh mộc mạc, gần gũi. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến các công đoạn làm bún, đôi tay của những người phụ nữ theo nghề được ghi lại chân thực, sinh động. Người xem không chỉ biết đến sản phẩm bún Ô Sa mà còn cảm nhận được sự gắn bó, kiên trì của những người phụ nữ đang góp sức giữ nghề truyền thống của quê hương.

Cách làm này cho thấy sự thay đổi trong phương thức tuyên truyền của Hội LHPN xã Đan Điền. Thay vì chỉ truyền tải nội dung qua các buổi sinh hoạt, những câu chuyện từ cơ sở được chuyển thành hình ảnh, giúp thông tin trực quan, dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là định hướng của Hội trong việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế.

Tại Chi hội Phụ nữ Tam Giang, video lại mang màu sắc tươi vui, gần gũi với những hoạt động sinh hoạt, giao lưu và phong trào của phụ nữ. Những hình ảnh đời thường được chọn lọc, dàn dựng vừa phải, tạo cảm giác tự nhiên, giúp người xem dễ dàng nhận ra những hoạt động quen thuộc của chính mình trong đó.

Chị Văn Thị Dịu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tam Giang chia sẻ, việc tuyên truyền cần thay đổi để phù hợp với nhu cầu của hội viên. Khi nội dung được thể hiện bằng những hình ảnh cụ thể, vui tươi, chị em dễ tiếp nhận, hứng thú hơn khi tham gia các hoạt động của chi hội.

Ở Chi hội Phụ nữ thôn Bao La - Đức Nhuận, những sản phẩm mây tre đan truyền thống tiếp tục được giới thiệu sinh động qua video. Những đôi tay khéo léo đan từng sợi nan, những sản phẩm được hoàn thiện từ nguyên liệu tự nhiên hiện lên gần gũi nhưng cũng đầy sức hút.

Theo chị Nguyễn Thị Liên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bao La - Đức Nhuận, thay đổi cách tuyên truyền còn là cách để quảng bá sản phẩm và nghề truyền thống của địa phương. Khi hình ảnh nghề, sản phẩm và người làm nghề được lan tỏa trên môi trường số, cơ hội để thu hút khách tham quan, trải nghiệm cũng mở rộng. Qua đó, chị em có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm việc làm.

Lan tỏa cách làm hay

Không dừng ở quảng bá sản phẩm, các video còn giới thiệu những phụ nữ làm kinh tế hiệu quả, những mô hình hay trong cộng đồng. Từ câu chuyện thật, việc làm thật, các điển hình trở thành những “bài học trực quan”, giúp hội viên dễ học hỏi và có thêm động lực để mạnh dạn đổi mới cách làm kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Điền cho rằng, đổi mới tuyên truyền là giải pháp quan trọng để hoạt động hội ngày càng gần hội viên hơn. Mỗi chi hội có thế mạnh, cách làm và những câu chuyện riêng. Khi được thể hiện bằng hình ảnh, thông tin cần tuyên truyền dễ nhớ, dễ lan tỏa. Đây cũng là dịp để các chi hội giới thiệu mô hình hay, học hỏi lẫn nhau và tạo không khí thi đua trong tổ chức hội.

Phong trào “Mỗi chi hội một video” cũng góp phần đưa chuyển đổi số vào hoạt động hội theo cách thiết thực. Hội LHPN xã Đan Điền đã chú trọng tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử, hướng dẫn hội viên quảng bá và bán sản phẩm trên môi trường trực tuyến. Những video ngắn được làm từ chính cuộc sống đã mở ra một cách kể chuyện mới cho công tác hội. Qua đó, phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội” được thể hiện bằng những cách làm sáng tạo, thực chất và giàu sức lan tỏa.