Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11: Người dân trực tiếp tham gia và làm nên ngày hội

Tạo dấu ấn năm đầu tiên

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Để triển khai nhiệm vụ này, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18-11 đến ngày 24-11. Phó Thủ tướng yêu cầu phải tạo được dấu ấn ngay từ năm đầu tiên tổ chức, qua đó định hình giá trị và sức sống lâu dài của Ngày Văn hóa Việt Nam. Mục tiêu là để mỗi năm đến ngày 24-11, người dân mong đợi, chủ động tham gia và thực sự thấy mình là một phần của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến ﻿tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Về các hoạt động trong tuần lễ, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho biết, đã sẵn sàng nhiều chương trình lớn, như: hội nghị văn hóa toàn quốc dự kiến tổ chức trong tháng 11; phối hợp TP Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến thu hút 60.000 khán giả; tổ chức Tuần lễ phim Việt; triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập giai đoạn 2021-2025…

Đặc biệt, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã được vận hành thử nghiệm, dự kiến sẽ công bố trên toàn quốc vào ngày 1-11.

Bên cạnh việc ghi nhận công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng chỉ đạo các tỉnh, thành cần nghiên cứu hỗ trợ, khuyến khích hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa - thể thao, điểm du lịch và các không gian vui chơi, giải trí, ẩm thực… mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí phù hợp trong ngày 24-11, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa.

TPHCM: Hài hòa truyền thống với hiện đại

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố chủ trương huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân trong đầu tư, đồng hành, trực tiếp tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với năng lực, thế mạnh và trách nhiệm xã hội.

Việc tổ chức cần kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống với các hình thức sáng tạo, trải nghiệm hiện đại; giữa hoạt động trực tiếp tại cộng đồng với ứng dụng chuyển đổi số.

Cụ thể, TPHCM dự kiến tổ chức Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM từ ngày 19-11 đến 24-11-2026, do Sở VH-TT TPHCM chủ trì. Với chủ đề “TPHCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”, lễ hội hướng đến kết nối hoạt động nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, mở rộng không gian giao lưu, sáng tạo và giới thiệu tiềm năng của ngành nhiếp ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Các hoạt động triển lãm dự kiến diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM, Đường sách TPHCM và khu vực Con đường nhiếp ảnh TPHCM (đường Đồng Khởi).

Đặc biệt, cũng trong dịp này, TPHCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 - năm 2026. Theo kế hoạch, đại hội diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, quy tụ khoảng 12.000 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao trên cả nước, với 48 môn thi đấu và 973 nội dung tranh tài. Trong đó, TPHCM đảm nhận tổ chức 44 môn.

Việc tổ chức Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 trong tháng 11-2026 sẽ tạo điều kiện kết nối hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao với quảng bá hình ảnh địa phương.

Các hoạt động, sự kiện trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc đều phải bảo đảm mọi người dân có cơ hội tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Các hoạt động phải gần dân, thuận tiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng; không chỉ tổ chức để người dân đến xem mà cần tạo điều kiện để người dân có thể trực tiếp tham gia và làm nên ngày hội, từ đó lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc... PHẠM THỊ THANH TRÀ, Phó Thủ tướng Chính phủ