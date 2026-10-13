Lan tỏa chuyển đổi số qua những phiên livestream

Phiên livestream “Hương vị xưa” tại cơ sở bánh Trung thu gia truyền Đức Dung. Ảnh: H.Duy

10 phiên livestream thu hút hơn 60.000 lượt xem

Thực hiện Chiến dịch “100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số”, UBND phường Ô Chợ Dừa đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đưa công nghệ số vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại và đời sống. Trong đó, việc tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm, dịch vụ, điểm đến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi mới phương thức truyền thông, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Tận dụng Fanpage “Phường Ô Chợ Dừa - thành phố Hà Nội”, phường đã tổ chức chuỗi livestream với nội dung phong phú, hình thức sinh động, có sự tham gia của nghệ nhân, cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân. Mỗi phiên được xây dựng theo chủ đề riêng, gắn với những câu chuyện, sản phẩm, con người và địa điểm cụ thể, giúp người xem trực tiếp tương tác, tìm hiểu những nét đặc sắc của địa phương.

UBND phường đã hoàn thành 10/10 phiên livestream, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Theo thống kê bước đầu, các chương trình ghi nhận 60.800 lượt xem, 4.079 lượt tương tác, 1.899 lượt bình luận và 927 lượt chia sẻ. Nhiều chương trình thu hút đông đảo người theo dõi như “Lớp học số khơi nguồn sáng tạo” với 18.000 lượt xem, “Đêm hội trăng rằm” với 13.000 lượt xem, “Học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo” với 10.000 lượt xem.

Tiết mục múa lân tại chương trình “Đêm hội trăng rằm” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Ảnh: H.Duy

Một trong những điểm nhấn của chuỗi livestream là sự kết hợp giữa công nghệ số với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu sản phẩm và quảng bá những nét đẹp đặc trưng của Hà Nội.

Thông qua chương trình “Chuyến tàu di sản”, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và không gian đô thị được giới thiệu dưới góc nhìn mới mẻ, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tại Bích Câu Đạo Quán, phiên livestream giới thiệu nghệ thuật ca trù mang đến cho người xem những trải nghiệm độc đáo. Qua câu chuyện của nghệ nhân, những làn điệu ca trù cùng hoạt động trải nghiệm hát, gõ phách, chương trình góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật dân gian, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Trong lĩnh vực ẩm thực, chương trình “Hương vị Hà Nội xưa” tại Nhà hàng 1946 giới thiệu những món ăn truyền thống, nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực Hà Nội, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về an toàn thực phẩm, văn minh thương mại và thanh toán không dùng tiền mặt.

Phiên livestream “Hương vị xưa” tại cơ sở bánh Trung thu gia truyền Đức Dung mang đến câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống, giới thiệu quy trình làm bánh cùng những sản phẩm mang đậm hương vị Trung thu Hà Nội. Hoạt động còn gắn với trách nhiệm cộng đồng khi cơ sở dành 10% lợi nhuận để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, chủ cơ sở Đức Dung, chia sẻ: “Thông qua chương trình livestream của phường, cơ sở có thêm cơ hội giới thiệu quy trình làm bánh, những nét đặc trưng của nghề truyền thống đến đông đảo người xem. Đây cũng là cách để các cơ sở kinh doanh nhỏ tiếp cận công nghệ, quảng bá sản phẩm và gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời”.

Lan tỏa chuyển đổi số trong giáo dục và đời sống

Không chỉ quảng bá văn hóa, di sản và sản phẩm truyền thống, chuỗi livestream còn mở rộng sang giáo dục, y tế và các hoạt động phục vụ đời sống, từng bước đưa công nghệ số trở thành công cụ kết nối cộng đồng.

Các chương trình tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Trường THCS Cát Linh và Trường Tiểu học Cát Linh đã giới thiệu những mô hình giáo dục đổi mới, hoạt động trải nghiệm STEM, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển văn hóa đọc, nghệ thuật và các câu lạc bộ năng khiếu.

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời tại Trường Tiểu học Cát Linh được ghi hình, lan tỏa đến cộng đồng qua nền tảng số. Ảnh: H.Duy

Thông qua phát sóng trực tiếp các tiết học, hoạt động trải nghiệm và chương trình hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, những mô hình hay, cách làm sáng tạo được chia sẻ rộng rãi đến phụ huynh và cộng đồng.

Đáng chú ý, phiên livestream “Lớp học số khơi nguồn sáng tạo” thu hút 18.000 lượt xem, trở thành một trong những chương trình có sức lan tỏa nổi bật, cho thấy sự quan tâm của người dân đối với hoạt động giáo dục sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong nhà trường.

Em Lê Huy Đức, lớp 5G, Trường Tiểu học Cát Linh, chia sẻ: “Em rất hào hứng khi những hoạt động học tập, trải nghiệm sáng tạo của chúng em được giới thiệu qua livestream để bố mẹ và nhiều người cùng theo dõi. Qua chương trình, em thấy việc học và ứng dụng công nghệ thú vị hơn, đồng thời có thêm động lực tìm hiểu những kiến thức mới”.

Đại biểu tham dự lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời tại Trường Tiểu học Cát Linh, gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ảnh: H.Duy

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai: “Kết quả từ 10 phiên livestream cho thấy khi lựa chọn nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu người dân, chuyển đổi số sẽ tạo được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực.

Thời gian tới, phường tiếp tục phát huy hiệu quả các nền tảng số, khuyến khích sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân; đồng thời chú trọng xây dựng, khai thác nguồn tư liệu số phục vụ tuyên truyền, quảng bá và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.