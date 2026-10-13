Hơn 100 nghệ sĩ tham gia Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp

Sự kiện do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ đến từ các đơn vị nghệ thuật trong nước, trong đó có Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cùng các nghệ sĩ Pháp.

Với chủ đề “Từ di sản đến đương đại”, chương trình chú trọng đổi mới phương thức giới thiệu nghệ thuật Việt Nam thông qua hợp tác dàn dựng với nghệ sĩ quốc tế.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động này góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, mở rộng giao lưu nghệ thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, đào tạo nhân lực, xây dựng cơ chế hỗ trợ lưu diễn, từng bước đưa sân khấu Việt Nam hội nhập sâu rộng, phát huy sức mạnh mềm văn hóa.