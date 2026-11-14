Báu vât ẩm thực Ba Lan

Chỉ người Ba Lan dùng hổ phách làm gia vị. Ảnh: Bbc.com

Họ nghiền nó thành bột, ngâm trong rượu mạnh rồi biến món súp cá thành một tinh túy ẩm thực vừa giúp cường thân kiện thể vừa rất đẹp mắt.

Người Ba Lan gọi món cá nấu với hổ phách là súp hổ phách. So với các món truyền thống khác, món ăn này có tuổi đời rất non trẻ: chỉ mới được phát kiến vào thập niên 1920 - 1930.

Người sáng tạo ra món này một ngư dân Pomerania - bà nội của đầu bếp Andrzej Ławniczak, người đang làm việc tại Học viện Ẩm thực Pomerania. Sinh thời, bà say mê nấu nướng và là bậc thầy các món địa phương.

Rượu hổ phách mang lại vị lạ cho món ăn. Ảnh: Newsweek.pl

Người Ba Lan có thói quen nhặt hổ phách trên bãi biển, đem về nghiền thành bột, ngâm vào rượu nồng độ cao để làm dược liệu chữa bách bệnh. Bà của Andrzej rất thích mùi loại cồn này nên đã thử đưa nó vào nấu ăn.

“Với tôi, súp hổ phách chính là sự hội tụ tinh túy của trời và biển”, Andrzej tự hào nói. Hương vị của món súp này ấm áp lạ thường, không chỉ thơm ngon mà còn giúp chữa bệnh và tăng cường sức khỏe.

Cá dùng nấu súp hổ phách thường là cá hồi hoặc cá tuyết. Nguyên liệu đi kèm gồm rau củ quả như cà rốt, tỏi tây, cần tây... và đặc biệt không thể thiếu tảo biển.

“Tinh tế và dịu êm là những tính từ miêu tả chính xác nhất hương vị của súp hổ phách. Mỗi thìa súp đưa lên miệng là một lần hương vị mới lan tỏa: thìa này là vị tảo mang hương biển, thìa kia là vị cần tây núi kích thích cảm giác thèm ăn... nhưng chủ đạo vẫn là vị cá đậm đà”, Andrzej giới thiệu.

Súp hổ phách được nấu rất nhanh, chỉ trong vòng 5 phút. Dù được nêm bằng rượu hổ phách, món ăn không còn chút mùi cồn nào nhưng tác dụng của cồn vẫn được giữ lại. Chỉ sau vài thìa, người thưởng thức đã ửng hồng hai má. Nhờ món độc lạ này, Andrzej đã nhiều lần giành giải quán quân trong các cuộc thi nấu ăn.

Súp hổ phách được xem như món hội tụ tinh túy của trời và biển. Ảnh: Trojmiasto.pl