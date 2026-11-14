Tháng 12 nên đi du lịch ở đâu? 10 điểm đến hấp dẫn từ Bắc vào Nam

Thời điểm cuối năm, mỗi vùng miền lại có một sức hút riêng, từ săn mây trên những đỉnh núi cao, ngắm mùa hoa cải, khám phá cao nguyên lộng gió cho đến tận hưởng biển xanh và hòa mình vào không khí bình yên ở miền sông nước.

Nếu bạn đang băn khoăn tháng 12 nên đi du lịch ở đâu, dưới đây là gợi ý 10 điểm đến hấp dẫn cho hành trình khám phá từ Bắc vào Nam.

Xem nhanh: 1. Địa điểm du lịch tháng 12 ở miền Bắc

2. Du lịch miền Trung và Tây Nguyên tháng 12

3. Điểm đến hút khách tháng 12 ở miền Nam 1. Địa điểm du lịch tháng 12 ở miền Bắc Tháng 12, miền Bắc bước vào mùa đông rõ nét với tiết trời lạnh, khô và đôi khi có sương mù bao phủ những dãy núi. Đây cũng là thời điểm nhiều điểm đến vùng cao trở nên quyến rũ nhờ biển mây bồng bềnh, hoa cải trắng và khung cảnh núi rừng mang vẻ đẹp rất riêng. Sa Pa (Lào Cai) là một trong những lựa chọn nổi bật cho chuyến du lịch tháng 12 ở miền Bắc. Thị trấn vùng cao hấp dẫn du khách bởi không khí lạnh đặc trưng, những dãy núi chìm trong mây và khung cảnh ruộng bậc thang trải dài trên sườn núi. Tới đây, du khách có thể chinh phục đỉnh Fansipan, khám phá bản Cát Cát, Tả Van hoặc đơn giản là nhâm nhi một tách cà phê nóng giữa không gian mờ sương mù. Nếu gặp đợt rét sâu, Sa Pa đôi khi còn xuất hiện băng giá hoặc tuyết.

Biển mây bồng bềnh ở Tà Xùa thời điểm cuối năm. Ảnh: Mai Anh

Cách Hà Nội khoảng 200km, Tà Xùa (Sơn La) là điểm đến dành cho những người yêu thích trải nghiệm săn mây. Tháng 12 nằm trong mùa săn mây đẹp ở khu vực này, khi không khí lạnh và điều kiện thời tiết thuận lợi có thể tạo nên những biển mây trắng xóa ôm lấy các dãy núi. Trong đó, các điểm dừng chân săn mây nổi tiếng được du khách tìm đến nhiều nhất ở khu vực này là "sống lưng khủng long", mỏm cá heo và những cung đường quanh co giữa rừng núi... Để tăng cơ hội săn được biển mây, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết và lựa chọn những ngày có độ ẩm, nhiệt độ phù hợp. Nếu muốn tìm một không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh hơn, Mộc Châu (Sơn La) là gợi ý đáng cân nhắc. Tháng 12, cao nguyên bước vào mùa hoa cải trắng, những cánh đồng hoa trải dài tạo nên khung cảnh tinh khôi giữa núi đồi. Đây cũng là thời điểm du khách có thể chiêm ngưỡng hoa mận, hoa đào nở sớm ở một số khu vực hay khám phá đồi chè trái tim, thác Dải Yếm và trải nghiệm văn hóa cùng người dân địa phương. Khí hậu se lạnh cùng những món ăn đặc trưng của vùng cao khiến hành trình đến Mộc Châu càng thêm phần hấp dẫn.

Du khách vượt xa tới ngắm mùa hoa mận nở sớm ở Mộc Châu. Ảnh: Vũ Minh Hiếu

Một lựa chọn khác là Tuyên Quang (Hà Giang cũ), vùng đất nổi tiếng với những cung đường đèo hùng vĩ và cao nguyên đá Đồng Văn. Tháng 12, sắc hồng tím của hoa tam giác mạch cuối mùa vẫn có thể xuất hiện ở một số khu vực, đan xen với màu xám của đá tai mèo và những ngôi nhà trình tường cổ kính. Du khách có thể khám phá đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, phố cổ Đồng Văn và những bản làng của đồng bào dân tộc vùng cao. Thời tiết lạnh khiến hành trình có phần thử thách nhưng cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt. 2. Du lịch miền Trung và Tây Nguyên tháng 12 Tháng 12, miền Trung và Tây Nguyên mang đến những trải nghiệm đa dạng. Nếu các thành phố ven biển có phần trầm lắng sau mùa mưa thì khu vực vùng cao nguyên lại bước vào thời điểm đẹp với khí hậu mát lạnh, nắng nhẹ và cảnh sắc thiên nhiên giàu sức sống. Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn là cái tên được nhắc đến khi tìm kiếm địa điểm du lịch cuối năm. Tháng 12, thành phố cao nguyên khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn với tiết trời se lạnh, sương mù buổi sớm và những con đường rực rỡ sắc hoa. Đây cũng là thời điểm hoa dã quỳ nở cuối vụ ở một số khu vực, trong khi hoa mai anh đào có thể bắt đầu hé nở nếu thời tiết thuận lợi. Du khách có thể ghé hồ Xuân Hương, thung lũng Tình Yêu, đồi chè Cầu Đất, săn mây vào sáng sớm hoặc thưởng thức những món ăn nóng trong không khí lạnh đặc trưng.

Sự kết hợp giữa cảnh quan, ẩm thực và nhịp sống chậm rãi khiến Đà Lạt trở thành lựa chọn phù hợp cho cả nhóm bạn, gia đình lẫn các cặp đôi. Ảnh: Linh Trang

Nếu yêu thích không gian biển đảo, Quy Nhơn (Gia Lai) là điểm đến du khách có thể cân nhắc lựa chọn với nhiều địa danh giàu sức hút như Eo Gió, Kỳ Co, Ghềnh Ráng – Tiên Sa hay tháp Đôi... Đây là lựa chọn phù hợp với du khách muốn kết hợp tham quan các di tích lịch sử và khám phá thành phố biển, ẩm thực địa phương. Với những ai muốn tìm về thiên nhiên và văn hóa bản địa, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là một gợi ý thú vị. Tháng 12, khu vực Tây Nguyên thường có tiết trời khô ráo, dễ chịu, thuận lợi cho các chuyến khám phá núi rừng, thác nước và không gian văn hóa cà phê. Du khách có thể tham quan bảo tàng Thế giới Cà phê, hồ Lắk, buôn Ako Dhông và thưởng thức cà phê giữa không gian cao nguyên. Những trải nghiệm gắn với văn hóa cồng chiêng, ẩm thực và đời sống của đồng bào bản địa cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này. 3. Điểm đến hút khách tháng 12 ở miền Nam Trái ngược với cái lạnh của miền Bắc, tháng 12 ở miền Nam thường có thời tiết nắng ráo, ít mưa, nhiệt độ tương đối dễ chịu. Đây là thời điểm thuận lợi để du khách tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa sông nước.

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để du lịch Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà

Phú Quốc (An Giang) là một trong những điểm đến biển đảo nổi bật nhất vào tháng 12. Thời điểm này, đảo Ngọc thường bước vào mùa khô, biển tương đối êm và nắng đẹp, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô, chèo kayak hay đi cano khám phá các đảo nhỏ. Bãi Sao, Bãi Khem, quần đảo An Thới và thị trấn Hoàng Hôn là những địa danh được nhiều du khách lựa chọn. Đặc biệt, những buổi chiều ngắm hoàng hôn trên biển mang đến trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch cuối năm. Cần Thơ là gợi ý phù hợp cho những ai muốn khám phá miền Tây sông nước. Tháng 12, thời tiết thường thuận lợi hơn cho các chuyến tham quan ngoài trời. Du khách có thể thức dậy từ sáng sớm để ghé chợ nổi Cái Răng, thưởng thức trái cây miệt vườn, đi thuyền trên những con rạch nhỏ và tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những món ăn đặc trưng như bánh xèo, lẩu mắm, cá lóc nướng trui cũng là trải nghiệm không nên bỏ qua.

Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Minh Tú

Khép lại hành trình là Tây Ninh, điểm đến phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày từ TPHCM. Tháng 12, thời tiết khô ráo tạo điều kiện thuận lợi để du khách chinh phục núi Bà Đen, tham quan quần thể kiến trúc tâm linh trên núi và ngắm toàn cảnh vùng đất phía Nam từ độ cao hàng trăm mét. Ngoài ra, hồ Dầu Tiếng, Tòa thánh Cao Đài và những vườn cây ăn trái cũng là các điểm dừng chân đáng để khách du lịch khám phá.