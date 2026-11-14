Bếp ăn tình thương mỗi ngày trao 1.000 suất ăn miễn phí

Từ sáng sớm, các tình nguyện viên và người nuôi bệnh đã có mặt tại bếp, cùng nhau sơ chế rau, củ, quả để chuẩn bị bữa ăn.

Từ 6 giờ sáng, các tình nguyện viên đã tất bật với công việc quen thuộc. Người nhặt rau, người gọt củ, người chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi người một việc, cùng góp sức để những suất ăn miễn phí kịp đến với bệnh nhân và thân nhân.

Phần lớn thành viên gắn bó với bếp ăn đều đã lớn tuổi. Dù vậy, mọi người vẫn miệt mài với từng công đoạn, từ sơ chế nguyên liệu đến nấu nướng. Những đôi tay đã in dấu thời gian vẫn thoăn thoắt làm việc, góp sức duy trì hoạt động đầy ý nghĩa này.

Đậu hũ nóng được mạnh thường quân hỗ trợ, bổ sung nguồn thực phẩm cho bếp ăn.

Nguồn thực phẩm phục vụ bếp ăn có sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân. Nhờ đó, những bữa ăn dành cho người bệnh ngày càng được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm có đủ món ăn và dinh dưỡng.

Cơm được nấu bằng hệ thống tủ hấp công nghiệp, phục vụ hàng trăm suất ăn mỗi buổi.

Bà Nguyễn Hồ Phương Dung, Phó Ban Quản lý Bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết, bếp nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; trong đó có sự đóng góp thầm lặng của các tình nguyện viên. Mỗi ngày, bếp cung cấp từ 800 - 1.000 suất ăn trong hai buổi, phục vụ bệnh nhân và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Tình nguyện viên đảo đều nồi cơm lớn vừa chín, chuẩn bị chia thành từng suất.

Các món ăn được chuẩn bị đầy đủ, phục vụ bữa ăn của bệnh nhân và thân nhân.

Bên cạnh cơm, các tình nguyện viên còn chuẩn bị bánh mì để người bệnh và thân nhân có thêm lựa chọn cho bữa sáng.

Trái cây được chia thành từng phần nhỏ, đóng túi cẩn thận để phục vụ người đến nhận suất ăn.

Người dân xếp hàng chờ nhận cơm, các tình nguyện viên khẩn trương chia thức ăn vào từng hộp.

Đến giờ phát cơm, khu vực bếp ăn trở nên nhộn nhịp. Người dân xếp hàng chờ nhận phần ăn; các tình nguyện viên nhanh tay chia cơm, thức ăn vào từng hộp. Công việc diễn ra liên tục nhưng trật tự, để mọi người đều nhận được phần ăn của mình.

Những suất cơm và rau xanh được trao tận tay bệnh nhân, thân nhân người bệnh.

Người dân vui mừng nhận những phần cơm nóng từ Bếp ăn tình thương.

Không chỉ giúp người bệnh và thân nhân giảm bớt chi phí ăn uống, những suất ăn miễn phí còn là sự sẻ chia thiết thực trong những ngày tháng điều trị tại bệnh viện. Từ những việc làm giản dị, các tình nguyện viên đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp thêm động lực cho nhiều người vượt qua khó khăn.