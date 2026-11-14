Trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn

3D Mapping là công nghệ trình chiếu hình ảnh lên các bề mặt hoặc cấu trúc không gian, tạo hiệu ứng thị giác thông qua việc kết hợp hình ảnh, ánh sáng và chuyển động để tái hiện những câu chuyện lịch sử, văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Thông qua chủ đề trình diễn, hoạt động hướng đến kết nối các giá trị truyền thống với đời sống đương đại, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho người xem.

Việc lựa chọn sông Hàn làm không gian trình diễn góp phần khai thác cảnh quan đặc trưng của thành phố, đồng thời mở rộng hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngoài trời. Chương trình kết hợp công nghệ hiện đại với các giá trị văn hóa, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ người dân và du khách, góp phần làm phong phú hoạt động du lịch về đêm. Bên cạnh trình diễn 3D Mapping, chuỗi sự kiện còn có nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng tại các địa điểm trên địa bàn thành phố.