Phường Tân Giang tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phường Nùng Trí Cao, Thục Phán, Tân Giang, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn phường.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đến không khí sôi nổi, hấp dẫn cho chương trình.

Với chủ đề “Tự hào nghề giáo - Vững bước tương lai”, chương trình mang đến 13 tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng, biên đạo công phu, thể hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật như ca, múa, hát tập thể và biểu diễn sân khấu. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, tình cảm thầy trò và những đóng góp thầm lặng của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Lãnh đạo phường Tân Giang tặng hoa tri ân, chúc mừng các đơn vị tham gia chương trình nghệ thuật.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tạo không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh và nhân dân thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với đội ngũ nhà giáo; góp phần xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục ngày càng phát triển.