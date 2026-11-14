Tân Sơn phát triển phong trào thể thao quần chúng

Từ lâu, bắn nỏ đã gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mường ở Tân Sơn. Không chỉ là môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo, sức mạnh và khả năng tập trung, bắn nỏ còn mang trong mình những giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần thượng võ được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trước những thay đổi của đời sống xã hội, có thời điểm phong trào bắn nỏ hoạt động chưa thường xuyên, chủ yếu dựa vào niềm đam mê và sự tự nguyện của những người yêu thích môn thể thao này. Bởi vậy, việc địa phương quan tâm củng cố, thành lập CLB Bắn nỏ Tân Sơn có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để những người có chung sở thích tập hợp, giao lưu, luyện tập và tham gia các giải đấu. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

CLB Bắn nỏ Tân Sơn hiện có 30 thành viên, do ông Hà Văn Phong ở thôn Tân Thành làm Chủ nhiệm. Ông Phong là người có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với môn thể thao truyền thống này, đồng thời là người trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy kỹ thuật cho các thành viên. Nhờ đó, CLB là nơi tập hợp những người có chung niềm đam mê, tạo môi trường giao lưu, học hỏi và phát triển năng khiếu thể thao.

Bắn nỏ là môn thể thao truyền thống được nhiều người ưa thích của đồng bào Mường xã Tân Sơn và các xã quanh vùng.

Nhằm khai thác, phát huy lợi thế của CLB, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Sơn phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức tuyển chọn, xây dựng lực lượng, triển khai tập luyện cho các vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm, đoàn vận động viên bắn nỏ Tân Sơn đã đạt kết quả nổi bật.

Ở các nội dung thi đấu nữ, đội tuyển giành Huy chương Vàng nội dung đội nữ quỳ bắn thường, Huy chương Vàng đội nữ quỳ bắn nhanh và Huy chương Bạc đội nữ đứng bắn thường. Những thành tích này được ghi nhận với sự đóng góp của các vận động viên Hoàng Triệu An, Hoàng Trần Hằng Nga và Nguyễn Thu Huyền.

Là một trong những vận động viên có thành tích nổi bật, Hoàng Triệu An chia sẻ: “Thầy Phong dạy chúng em rất nhiều về kỹ thuật ngắm bắn, từ điều hòa hơi thở, làm chủ cảm xúc đến thời điểm quyết định bật lẫy phóng tên. Thành tích thi đấu tại Đại hội vừa qua sẽ là động lực để em cùng các thành viên trong CLB cố gắng luyện tập, tiếp tục thi đấu ở những mùa giải sau”.

Cùng với bắn nỏ, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Tân Sơn được thúc đẩy thông qua nhiều hoạt động tại các thôn dân cư, cơ quan, đơn vị trong xã. Tùy điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân, các môn thể thao như bóng chuyền hơi, bóng đá cùng những hoạt động thể thao phù hợp được duy trì, tổ chức thường xuyên. Các sân chơi thể thao ở cơ sở trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu của người dân sau những giờ lao động, sản xuất; thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Các hoạt động thể thao ngày càng trở thành nhu cầu thiết thực trong đời sống. Sau những giờ lao động, sản xuất, người dân có thêm sân chơi để rèn luyện sức khỏe, giao lưu, gắn kết cộng đồng. Qua đó, phong trào thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở thôn dân cư, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua các chương trình giao lưu thể thao góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã.

Để phong trào phát triển bền vững, xã Tân Sơn tiếp tục quan tâm củng cố các CLB, đội thể thao; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, tạo điều kiện về sân bãi, dụng cụ tập luyện và khuyến khích người dân tham gia. Đặc biệt, việc gắn phát triển thể thao với bảo tồn các môn thể thao truyền thống sẽ tạo nét riêng, sức hút cho phong trào tại địa phương.

Từ những kết quả bước đầu, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Tân Sơn đang từng bước lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của Nhân dân. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, các hoạt động thể thao sẽ tiếp tục trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, thúc đẩy thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng cộng đồng dân cư khỏe mạnh, đoàn kết, văn minh.