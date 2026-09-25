Bắt người chơi, truy kẻ bán
Qua phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị), Công an xã Quảng Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị, phát hiện Trần Thái Sơn (1999, trú phường Đồng Sơn, Quảng Trị) và Ngô Sỹ Hùng (1994, trú xã Tuyên Bình, Quảng Trị) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua kiểm tra, 2 đối tượng khai nhận đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ đối tượng Phùng Vĩnh Bình (1984, trú xã Quảng Ninh) có hành vi bán ma túy cho Ngô Sỹ Hùng. Ngày 24-9, cơ quan Công an đã tạm giữ các đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ về các hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-nguoi-choi-truy-ke-ban-post358482.html