Bắt người chơi, truy kẻ bán

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả với quy mô lớn, thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm và gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả. Đáng chú ý, mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện chỉ có giá khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian, khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần giá thành.