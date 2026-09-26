Vừa mãn hạn tù 8 ngày, người phụ nữ 3 tiền án tiếp tục sa lưới sau khi đoạn clip phát tán trên Facebook

Phát hiện nghi phạm từ video trên mạng xã hội

Ngày 20/9/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện một đoạn video được đăng tải trên trang Facebook “Góc nhìn Gia Lai”, ghi lại hình ảnh một đối tượng có biểu hiện đột nhập vào quán Khét, số 07 Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhơn Nam, vào thời điểm nhân viên đang ngủ.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, Công an phường Quy Nhơn Nam nhanh chóng xác minh, rà soát các thông tin liên quan.

Đến khoảng 18h ngày 22/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định Nguyễn Thị Lãi là đối tượng nghi vấn và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lãi khai nhận vào đêm 19/9, lợi dụng sơ hở, người này đã đột nhập quán Khét và lấy trộm 2 điện thoại di động của nhân viên.

Trước đó, ngày 14/9, Lãi cũng đột nhập một phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư, phường Quy Nhơn Nam, lấy trộm một điện thoại iPhone của anh N.T.H (SN 2005).

Đối tượng Nguyễn Thị Lãi. Ảnh: Công an Gia Lai

Có 3 tiền án, vừa mãn hạn tù đã tiếp tục trộm cắp

Qua xác minh, Nguyễn Thị Lãi từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 11/9/2026.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra tù, Lãi tiếp tục bị xác định liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các nội dung liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.