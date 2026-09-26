[Infographic] - Mức phạt vi phạm quy định chung về kinh doanh bất động sản
Theo Nghị định số 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản, mức phạt vi phạm quy định chung về kinh doanh bất động sản được phân định rõ ràng theo khung từ 120 đến 500 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời siết chặt chế tài qua nhiều điểm mới đáng chú ý.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-muc-phat-vi-pham-quy-dinh-chung-ve-kinh-doanh-bat-dong-san-3353236.html