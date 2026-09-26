[Infographic] - Mức phạt vi phạm quy định chung về kinh doanh bất động sản

Quay sang bên phải phía trước , một đồng đội 32 hy sinh ; bên trái tôi tiểu đội trưởng của 406 tôi bị thương ; phía sau hai chiến sĩ 32 nữa hy sinh ...Địch vẫn bắn như vãi đạn . Tôi rút quả lụu đạn ném ngay khẩu đại liên gần nhất ! Rừng có nhiều dây , bụi , lụu đạn mắc trên cây nổ nhưng cũng làm hoả lực của nó câm luôn !Nằm gần tôi là một tiểu đội trưởng trinh sát 32 nhập ngũ 74 ... tôi nói nhỏ chỉ bắn khi thấy rõ địch và lệnh cho tất cả nằm xuống địa hình thấp không được tự rút và bảo cảnh giới để tôi bò sang lấy khẩu M79 của chiến sĩ 32 hy sinh ... nghe tiếng sột xoạt địch lại sả đạn về phía tôi .