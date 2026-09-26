Thời sự sáng 26/9: Danh tính nghi phạm trong vụ án mạng ở Củ Chi

Danh tính nghi phạm tấn công gia đình nhà vợ khiến 2 người tử vong

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang lấy lời khai của nghi phạm Lê Minh Luân (SN 2000, quê Cà Mau; tạm trú xã Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người.

Căn phòng trọ ở đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) là hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.L.

Trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ngày 24/9, 2 nạn nhân tử vong là chị T.N.D. (SN 2000, vợ Luân) và chị T.K.T. (SN 1996, chị ruột của D.).

Hai nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là ông T.V.N. (SN 1963, cha vợ Luân) và cháu H.H.T. (SN 2008, con của chị T.).

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm

Sáng 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo khác.

Tại phần thủ tục, Thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX nhận được 2 đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị, Bộ Y tế).

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Hải

Trong đơn, bà Tiến nêu lý do đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Trong khi đó, ông Tú xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe không đảm bảo, bị rối loạn Lipid máu, tiểu đường.

Luật sư của bị cáo Tú đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa theo đơn của thân chủ. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng bệnh tình của ông Tú không phải là căn cứ để xin hoãn phiên tòa.

Ngoài hai bị cáo Tiến và Tú, một số luật sư, đại diện Bộ Y tế cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện VKS cho rằng sự vắng mặt của những người trên không phải lý do bắt buộc để hoãn phiên tòa.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên xét xử.

Người phụ nữ bị sét đánh trúng khi đang đi xe máy

Khoảng 11h52 ngày 25/9, tại khu vực vòng xuyến Hải quan (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra mưa giông kèm sấm sét. Nhiều người đang di chuyển bằng xe máy, ô tô trên các tuyến đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, đại lộ Lê Nin.

Cùng thời điểm, một tia sét đánh xuống khu vực đường gần vòng xuyến, tạo vệt sáng. Gần vị trí này, một người phụ nữ đi xe máy theo hướng từ đường Trường Thi về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Người phụ nữ bị sét đánh trúng khi đang đi xe máy được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Tú

Sau tiếng sét, xe máy của người phụ nữ loạng choạng rồi lao vào lề đường trước cổng một khách sạn. Người này ngã xuống đường.

Lãnh đạo UBND phường Trường Vinh xác nhận sự việc một phụ nữ bị sét đánh trúng khi lưu thông qua vực vòng xuyến Hải quan. Nạn nhân là bà H.T.H. (47 tuổi).