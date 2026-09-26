Tây Ninh siết kiểm soát buôn lậu thuốc lá ở biên giới

Kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, công tác đấu tranh với hoạt động buôn lậu thuốc lá được tập trung vào các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và địa bàn nội địa.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin để phát hiện, xử lý các đường dây, ổ nhóm và tụ điểm buôn lậu thuốc lá.

Trọng tâm là thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm liên quan.

Song song đó, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Bắt đối tượng chở gần 15.000 bao thuốc lá lậu.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng để người dân, nhất là thanh thiếu niên, nâng cao cảnh giác, không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động vi phạm.

Công an tỉnh Tây Ninh được yêu cầu phối hợp với các cơ quan tư pháp và lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử các vụ án buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có quy mô lớn, tính chất phức tạp, xuyên quốc gia.

Kết quả xử lý các vụ việc sẽ được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Xử lý nghiêm các đường dây, vụ việc lớn

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong 8 tháng năm 2026, lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, xử lý 230 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; thu giữ gần 308.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Thực tế, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn. Ngày 31/5/2026, tại xã Đông Thành, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô vận chuyển 15.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường, Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện 3 đối tượng vận chuyển 42.450 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 62.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Đến ngày 21/8, cũng tại xã Đông Thành, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một ô tô vận chuyển 14.900 gói thuốc lá nhập lậu.

Đáng chú ý, ngày 17/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan kiểm tra, bắt giữ 2 công dân nước ngoài nhập cảnh từ Campuchia.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 461 đầu hút thuốc lá điện tử bên trong chứa Etomidate - chất được quản lý theo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh yêu cầu các lực lượng tiếp tục chủ động kiểm soát địa bàn, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu và các tuyến giao thông trọng điểm, qua đó ngăn chặn từ sớm các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá và các sản phẩm liên quan.