Tuyên truyền pháp luật cho 3.200 học sinh tại xã Bàu Cạn

Hoạt động được triển khai tại Trường THCS Trần Quốc Tuấn (trụ sở chính và 2 phân hiệu), Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (trụ sở chính và phân hiệu) và Trường Tiểu học Trưng Vương.

Đông đảo các em học sinh tham gia tại buổi tuyên truyền. Ảnh: P.N

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Phòng, chống ma túy.

Trong đó, học sinh được hướng dẫn chấp hành các quy định khi tham gia giao thông như: đội mũ bảo hiểm đúng quy định; đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành tín hiệu giao thông; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Cán bộ Công an cũng hướng dẫn kỹ năng đi bộ, điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn và cách nhận diện, phòng tránh những tình huống nguy hiểm trên đường.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thông tin về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, học tập và tương lai của học sinh; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ học sinh sử dụng, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nội dung phòng ngừa bạo lực học đường, kỹ năng nhận diện và xử lý các tình huống liên quan cũng được lồng ghép tuyên truyền.

Các em học sinh tham gia trả lời các câu hỏi tại buổi tuyên truyền. Ảnh: P.N

Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh các nguy cơ về ma túy, bạo lực học đường và tai nạn giao thông; đồng thời biết kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc bất thường.

Thời gian tới, Công an xã Bàu Cạn tiếp tục phối hợp với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.