2.500 con gà bị tiêu hủy, nguyên nhân gây xôn xao

Ngày 24/9, Cục Nông nghiệp thành phố Đào Viên nhận được thông báo từ Viện Nghiên cứu Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp về một trường hợp dương tính với virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 tại một trang trại ở quận Đại Viên.

Theo cơ quan chức năng, chủ trang trại phát hiện gia cầm chết bất thường vào sáng 23/9 và lập tức trình báo. Chỉ khoảng 2 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan bảo vệ động vật đã cử nhân viên đến hiện trường lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời áp dụng biện pháp kiểm soát việc di chuyển người, phương tiện, gia cầm và các vật dụng liên quan ra vào khu vực.

Kết quả xét nghiệm xác nhận đàn gia cầm tại trang trại nhiễm H5N1. Ngay sau đó, chính quyền thành phố kích hoạt các biện pháp ứng phó dịch bệnh theo quy định. Khoảng 2.500 con gà sao trong trang trại được tiêu hủy trong ngày. Toàn bộ xác gia cầm sau đó được vận chuyển bằng xe chuyên dụng kín, chống rò rỉ đến cơ sở xử lý để tiêu hủy bằng phương pháp nhiệt độ cao.

Cục trưởng Cục Nông nghiệp Đào Viên Trần Quan Nghĩa cho biết lực lượng phòng chống dịch đã thực hiện các bước từ lấy mẫu, kiểm soát di chuyển đến tiêu hủy và khử trùng theo đúng quy trình. Khu vực trang trại, các tuyến đường kết nối với bên ngoài cũng được phun khử trùng, trong khi việc ra vào của người và phương tiện được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ quan chức năng cho biết trong thời gian tới sẽ tiến hành điều tra dịch tễ và kiểm tra lâm sàng tại các cơ sở chăn nuôi gia cầm nằm trong phạm vi từ 1-3 km quanh ổ dịch. Hoạt động giám sát cũng được tăng cường nhằm sớm phát hiện những trường hợp bất thường và ngăn virus lây lan ra các khu vực khác.

Đây là trường hợp cúm gia cầm đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Đào Viên sau hơn 8 năm. Theo Cục Nông nghiệp thành phố, từ năm 2018 đến nay, địa phương không ghi nhận ca cúm gia cầm nào. Trong thời gian này, chính quyền phối hợp với Cơ quan Kiểm dịch và Phòng chống Dịch bệnh Động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Đài Loan triển khai chương trình giám sát chủ động tại các trang trại, đồng thời tăng cường kiểm tra thực địa, tuyên truyền cho người chăn nuôi và cung cấp vật tư khử trùng.

Trưởng cơ quan bảo vệ động vật Vương Đắc Cát cảnh báo thời tiết gần đây có nhiều biến động, do đó các hộ chăn nuôi cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học. Khi phát hiện gia cầm chết bất thường hoặc lượng thức ăn tiêu thụ giảm đáng kể, người chăn nuôi cần lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Theo quy định được cơ quan chức năng viện dẫn, người chăn nuôi không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định có thể bị phạt tối đa 1 triệu Đài tệ. Trong trường hợp đàn gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh nhưng chủ nuôi không thực hiện đúng quy định thông báo, số gia cầm bị tiêu hủy cũng có thể không được bồi thường.

Cơ quan bảo vệ động vật Đào Viên cho biết hiện vụ việc được xác định là một trường hợp nhiễm bệnh đơn lẻ. Các biện pháp phòng chống dịch liên quan đã được triển khai, trong khi hoạt động điều tra và giám sát tại khu vực xung quanh vẫn tiếp tục được thực hiện.

Chính quyền địa phương nhận định hoạt động sản xuất và cung ứng gia cầm hiện chưa bị ảnh hưởng. Người dân khi mua thịt và trứng gia cầm được khuyến cáo lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc hợp pháp, có dấu kiểm dịch, kiểm nghiệm đầy đủ và cần nấu chín kỹ trước khi sử dụng.