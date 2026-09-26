Ngăn chặn ma túy trong cơ sở lưu trú

Công an phường Trấn Biên vừa bàn giao hồ sơ, vật chứng cùng đối tượng Phạm Trung Dũng (20 tuổi, thường trú tại thành phố Quảng Ninh) và Lương Thanh Hoàng (22 tuổi, ở phường Trấn Biên) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 19-9, khi kiểm tra một căn phòng thuê trên đường D9, khu phố Vinh Thạnh, Công an phường Trấn Biên phát hiện Dũng, Hoàng cùng một số đối tượng khác sử dụng ma túy nên tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ xử lý.

Tại phường Tam Phước, Công an phường cũng vừa tiến hành kiểm tra nhà nghỉ P.A. phát hiện có 3 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và làm việc với các đối tượng để có hướng xử lý.

Các vụ việc tiếp tục cho thấy, các đối tượng vẫn lợi dụng nhà riêng, cơ sở lưu trú và những địa điểm kín để sử dụng ma túy, đòi hỏi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.