Hiếp dâm bé gái 13 tuổi, Điểu Tư lĩnh 8 năm tù

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Đồng Nai, ngày 24/9/2026, Tòa án nhân dân khu vực 13 - Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Điểu Tư (25 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai) 8 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị cáo Điểu Tư nhận bản án nghiêm khắc

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 11/4/2026, Điểu Tư đến nhà cháu T.N.T. (sinh năm 2013, ngụ xã Phú Nghĩa) để rủ đi uống rượu. Khi không thấy người nhà, bị cáo vào phòng ngủ và phát hiện cháu T. đang ngủ. Tại đây, Điểu Tư đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu T. kể lại với mẹ và được đưa đến Cơ quan Công an trình báo. Ngày 12/4/2026, Điểu Tư đến Công an xã Phú Nghĩa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, quyền được bảo vệ và sự phát triển bình thường của trẻ em. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi, các tình tiết của vụ án và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Điểu Tư 8 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bản án là lời cảnh tỉnh về hậu quả pháp lý nghiêm khắc đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời nhắc nhở gia đình, nhà trường và xã hội nâng cao trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tố giác các hành vi xâm hại, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ.