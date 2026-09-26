Dấu ấn cuộc đời: Bảo vệ biên giới Tây Nam (Phần 9)

Sau Nghị quyết Trung ương bốn đánh giá : ... " hoà bình vĩnh viễn ..." Binh chủng Đặc công giải thể ... các đơn vị chuyển nhiệm vụ làm kinh tế ! Hai tiểu đoàn Đặc Công 406 và 409 anh hùng sáp nhập vào trung đoàn 250 ( đơn vị vận tải) để trồng bông ở Lương Sơn ,Bắc Bình ,Thuận Hải ...

Làm trung đội trưởng huấn luyện quân tháng 8/1976 , rồi Trung đội trưởng vệ binh - trinh sát trung đoàn ; rồi trợ lý tham mưu ...

Các lớp cán bộ , chiến sĩ thời kháng chiến được cho ra quân về địa phương và chỉ để lại " các cán bộ ; Đảng viên còn trẻ để tiếp tục công tác ...

Tôi được cho đi học trung cấp nông lâm ở Playku ... và khi về được bố trí trợ lý tham mưu kế hoạch trung đoàn 250 .

Với cung cách làm việc : trường ban kế hoạch đi giao ban mỗi chiều về giao cho tôi dùng máy điện thoại truyền đạt nhiệm vụ từng ngày cho hơn chục đầu mối các đơn vị cho đến khi song ... một kiểu manh mún vụn vặt làm tôi thấy không khác một hợp tác xã nông nghiệp lạc hậu ngày xưa ...

Rồi một chiều khi đi giao ban về Anh Thuỳ nói với tôi : " em bàn giao công việc và mai lên ... nhận quyết định nhiệm vụ mới ! ... rồi số phận người lính chiến cũng không thể thành ông nông dân trồng bông dễ dàng như thế được ! Tôi được điều về tiểu đoàn 406 Đặc công mới thành lập lại tại Chu Lai ...

Nhận quân từ các đơn vị và địa phương trong toàn quân khu với tinh thần ;

Tình nguyện về đơn vị chiến đấu – Chính trị loại A, sức khỏe loại một ( theo chỉ thị của Tư lệnh quân khu Đoàn Khuê) .

Sau một thời gian huấn luyện nghiêm ngặt , đơn vị lại nhận được quân đặc công từ bắc vào do binh chủng Đặc Công huấn luyện ( Binh Chủng Đặc Công đã được thành lập lại)

Ban chỉ huy tiểu đoàn 407 đặc công thời chiến trường K chụp hình lưu niệm với Thượng tướng Trương Thiên Tô Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị ,thế hệ sau của tiểu đoàn đạc công .. ngày gặp mặt truyền thống ( từ trái sang phải : Dũng - Trường - Tô - Hoá - Hài ) - Ảnh : NVCC .

Đại đội 2 được chọn ,theo lệnh của Tư lệnh quân khu cùng đại đội một của trinh sát 32 quân khu , (đơn vị được phòng hai đánh giá là tốt nhất của tiểu đoàn 32 )

Làm nhiệm vụ luồn sâu vaò Bô Keo " Căm Phu Chia ' Tập kích Sư đoàn bộ của sư 801 của Pôn pốt .

Nhiệm vụ cụ thể : Trinh sát 32 dẫn đường và chi viện vòng ngoài ( trinh sát 32 đã đi trước và nắm được mục tiêu

C2 ( Đại đội 2) / d406 ( Tiểu đoàn 406 ) lựa chọn một trung đội và hai cán bộ đại đội chỉ huy , tập kích mục tiêu !

Hai đơn vị chúng tôi họp bàn kế hoạch và triển khai cơ động lực lượng theo nhiệm vụ ...

Sau quãng đường dài được ô tô vận chuyển ; chúng tôi hành quân bộ đến XB , căn cứ địch mới bị trung đoàn 95 đánh chiếm... mùa mưa trời mờ mịt , ướt át suốt ngày đêm ... ăn uống chủ yếu gạo sấy ...với khắp khu vực trận địa xác giặc chết chương ,nổi phềnh dưới hào ; công sự cá nhân ...trên mặt đất từ trong nhà cho đến vườn rau hay vạt rừng ven lối đi ... xác chết của địch giòi nhung nhúc như chiếc đũa...mùi thối khắm phủ trùm khắp khu chiến ,làm chúng tôi không muốn ăn cơm dù rất đói khi đến bữa ...

Anh em lính mới có nhiều cậu nôn oẹ và thể hiện kinh hãi...

Rồi địch lại đánh vào ... cối của địch bắn nổ ngay gần chỗ quân chúng tôi ...các hướng bộ binh 95 và quân địch ở hai phía cách nhau một vạt ruộng lúa ,bắn nhau sối xả ...

Đang đứng dưới hố bom cũ ,tôi nghe vo vo ,vội túm đầu hai chiến sỹ bên cạnh đè sấp xuống ... ầm ... tôi thấy đầu mình nóng bỏng . Khi gỡ cái mũ cối xuống thấy hai lỗ nhỏ trên đỉnh chóp ... vội sờ lên đầu , một mảng tóc nhỏ bị hốt phăng vướng ngay trong mũ ...

Thì ra với bản lĩnh chiến binh nghe tiếng vo vo là biết đạn cối rơi gần ; pháo sẹt sẹt rơi gần , hun hút là qua đầu ... nên tôi phản ứng đè đầu người bên cạnh nhưng cũng vì thế đầu mình vẫn cao hơn nên bị mảnh cối sượt qua !

Đánh nhau với địch một lúc rồi chúng cũng rút đi ; chúng tôi phối hợp cùng anh em 95 giữ chốt ,đi tuần tra các hưởng ...

Tôi và Nhiên trinh sát 32 đi một hướng ... qua mấy dãy nhà cháy , tàn tích của trận đánh vẫn còn nguyên ... bỗng có một đám tro tàn nổi cao ,tôi bảo Nhiên : " cẩn thận " ! Nhiên ngồi xuống lấy tay gạt nhẹ đám tro và bất ngờ lộ ra một dây chuyền vàng to như cái đũa , dài khoảng hai gang tay ...

Nhiên hỏi tôi : " cho em lấy cái này nhé " ?

Tôi nói "cứ lấy đi "! Nhưng cất kỹ vì nó là " chiến lợi phẩm đấy em " ...

Chuẩn bị cho chuyến đột nhập sâu vào mục tiêu , chúng tôi nấu cơm để ăn và nắm cơm đem theo ... nồi cơm sui sẻo báo trước bị khê nồng nặc ,anh em ngao ngán! Nhưng cái gọi là mê tín này cũng được giải quyết nhẹ nhàng .rồi chúng tôi tiếp tục lên đường ..,

Sáng hôm đó ngày 28 tháng 6 năm 1978 ,xuất phát sớm , đi đến gần trưa chúng tôi đã đến khu vực phía tây đường Công Hương . Biên chế xen kẽ giữa hai đơn vị 406 và 32 . Tôi chỉ huy bộ phận đi đầu gồm 5 quân đặc công ,gồm Chiến trung đội trưởng ( bt ) ; Tuấn tiểu đội trưởng ( at) và 3 chiến sỹ ; bên 32 cũng 1 trung đội trưởng , 1 tiểu đội trưởng và năm trinh sát ... còn lại đội hình bên tôi có anh Cừ Đại đội trưởng và 32 có Long Đại đôi trưởng ( ct) ; Cầm chính trị viên và tất cả lực lượng tổ chức đội hình chặt chẽ tiếp sau ...

Chúng tôi bám cách suối khoảng 50 m theo trườn dốc .dưới những cơn mưa ướt đẫm của rừng non đầy giây leo rất khó đi ... bất ngờ có tiếng người nhưng không rõ ... tôi ra hiệu cho tất cả nằm xuống sẵn sang chiến đấu !

Rồi tiếp tục tiếng hỏi ... địch hỏi mật khẩu !

Không muốn chê đội bạn ! Nhưng quân 32 lại thi nhau hỏi bằng mật khẩu của ta !

Đã biết kẻ hỏi mật khẩu không đúng của ta ! Mà lại dùng mật khẩu của mình hỏi lại ... có khác nào nói " tao là Việt Nam đây " !

Khi xuất phát ,32 cung cấp tình hình : phía trước có lực lượng trinh sát của ta bám địa bàn ,có lẽ chính điều này đã làm nảy sinh việc hỏi mật khẩu của quân ta ..

Sột xoạt ngay trước mặt cách chưa đầy 10 m ... một khẩu có lẽ là đại liên ,địch nó vạch bụi cây chĩa vào phía mình ... tôi bật người bay sang bên cạnh vạt đất thấp trong khi loạt đạn địch bắn như xối xả ,vèo vèo khói mù mịt , cùng các hướng cày séo vào đội hình quân ta !...

Tôi thấy chân phải nóng lên và nhìn xuống thấy máu , rách quần một miếng ở đùi . Mình bị thương nhưng không nặng ...

Quay sang bên phải phía trước , một đồng đội 32 hy sinh ; bên trái tôi tiểu đội trưởng của 406 tôi bị thương ; phía sau hai chiến sĩ 32 nữa hy sinh ...

Địch vẫn bắn như vãi đạn . Tôi rút quả lụu đạn ném ngay khẩu đại liên gần nhất ! Rừng có nhiều dây , bụi , lụu đạn mắc trên cây nổ nhưng cũng làm hoả lực của nó câm luôn !

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng ( thời trẻ ) - Ảnh : NVCC

Nằm gần tôi là một tiểu đội trưởng trinh sát 32 nhập ngũ 74 ... tôi nói nhỏ chỉ bắn khi thấy rõ địch và lệnh cho tất cả nằm xuống địa hình thấp không được tự rút và bảo cảnh giới để tôi bò sang lấy khẩu M79 của chiến sĩ 32 hy sinh ... nghe tiếng sột xoạt địch lại sả đạn về phía tôi .

Tôi nằm xấp nghiêng một má xuống đất và bò lại và phải rút dao găm cắt đứt dây súng mới lấy được ( vì súng đeo qua người ) .

Rồi sột xoạt ... ngay trước mặt một tên đi đầu thò mặt ra ! Tôi ra hiệu cho Ngó ( Tiểu đội trưởng 32) chưa ... vì vướng nhiều bụi cây nên khi nó chỉ cách chúng tôi khoảng 3 m tôi vẫy tay ra hiệu ...Ngó điểm xạ liền mấy viên . Tên địch lao như vồ lấy khẩu súng mà chết ... rồi trên các hướng địch lại bắn như mưa mà không dám sông lên vì biết quân ta vẫn còn đó !

Mỗi loạt đạn là một loạt tiếng vang vọng oạc oạc , cũng là thời cơ cho quân ta vận động nắm lại đội hình ...

Ta bị hy sinh 3 ; bị thương ...

Tôi chống khẩu M79 và chỉ huy toán đi đầu : chỉ định người dìu thương binh lùi lại bắt liên lạc với đội hình phía sau . Còn lại nằm tại chỗ giữ đội hình chờ lực lượng phía sau lên ...

Khi gặp Cừ Đại đọi trưởng Đặc Công và Long , Cầm chính trị viên 32 tôi nói : " quân ta hy sinh 3 ; bị thương ... tôi đã lệnh nằm tại chỗ giữ xác chặn địch !

Ta cần tổ chức đội hình đánh để đưa tử sĩ ra vì địch rất đông ...

Thấy các vị chưa có phản ứng ... tôi quay sang Bình và Năm b trưởng 32 ... Chiến trung đội trưởng 406 ...và cán bộ của hai đơn vị đang có mặt ra lệnh :" từ giờ phút này tôi cho phép các đồng chí ...bất cứ ai lùi ; bỏ chạy bắn luôn ( dù kỷ luật của ta không có như vậy)... chỉ định người đưa ngay thương binh về sau...còn lại theo tôi lên ( đỉnh đồi ) đánh xuống để cùng anh em tại chỗ đưa tử sỹ ra ... tất cả cán bộ trung đội cả hai đơn vị đều chấp hành nghiêm túc ; quay sang đội hình lệnh cho chiến sĩ chuẩn bị ...

Lúc ấy Long đại đội trưởng c1 /32 lên tiếng : " anh bị thương rồi ! Anh chỉ huy đưa thương binh về phía sau ; còn để tôi chỉ huy giải quyết việc còn lại ...

Khi đi được khoảng 30 phút với đội hình thương binh chậm chạp thì Long đã bám sát được chúng tôi và cho biết : địch quá đông ; anh em tại chỗ đã không giữ được ... mà rút ra sau ; địch đã tràn lên rồi ... giờ chỉ còn cách rút về bắt liên lạc với Trung đoàn 31 để đưa quân 31 lên ,mới đủ khả năng giải quyết !

Và đúng là Long đánh giá đúng ! Trung đoàn 31 đã đánh một buổi sáng hôm sau mới giải quyết được mục tiêu ,bởi nó là một căn cứ cấp tiểu đoàn địch ; có bố phòng chặt chẽ ...

Chỉ tiếc một điều là : ta nắm địch không đúng !

Vậy là chú em Nhiên ( người lấy dây vàng hy sinh ... đúng với lời nguyền ..." Được vàng thì lụi " và lại một điều như mê tín cũng thành sự thật ( ăn cơm khê ) !

Tôi vốn rất không tin những gì gọi là mê tín ! Nhưng " chân lý là cụ thể " ... !

Là thương binh rồi ! Tôi phải nằm ở phẫu phía trước của trung đoàn 31 .

Sáng được chuyển về phía sau ... đơn vị vận tải chỉ hai người phải cáng MỘT thương binh !

Mọi người chọn ,cứ ai nhỏ bé thì cáng đi nhanh chóng ,còn tôi lúc đó có hơn 60 kg vậy mà ai cũng tránh ... thấy vậy anh Hoà trường phẫu ra gọi đội trưởng vận tải lại và nói : " anh này là cán bộ đại đội phải ưu tiên chuyển đi không được để lại " ! " anh yên tâm : tôi sẽ trực tiếp chuyển ca này " người chỉ huy đơn vị vận tải nói !

Sau khi vận chuyển thương binh đến đường ô tô . Chúng tôi được xe ô tô chở về ... bỗng . Ầm ! Rồi tôi ngất đi ... khi tỉnh dậy trong mơ màng nghe tiếng : " anh ấy tỉnh rồi !"

Tôi mở mắt mờ mờ hỏi " đây là đâu "

Qua giải thích mới biết xe chúng tôi bị mìn tăng của địch ; nguyên nhân : xe pháo binh đi lên ngược chiều xe thương . Hai bên tránh nhau ra ngoài khu vực dò phá mìn của công binh.. rồi xe thương binh bị mìn và người cứu chúng tôi chính là lính pháo binh ...

Rồi lần này lực lượng lên cáng chúng tôi lại là đoàn 331 đơn vị kinh tế ! Tôi mơ màng trong yếu mệt nghe bốn cô gái nói với nhau ! " ông anh này hơi to nhưng có súng ngắn chắc là cán bộ đây ! Cũng đẹp trai đấy nhưng bị què thế này không biết có ai dám lấy không ?" Rồi phá lên cười ... tôi nghĩ nước này mà còn hài hước được ! dù hơi tự ái nhưng cũng cảm phục các em nhà ta cũng lạc quan đấy chứ ...

Rồi đường xa ; ngày càng mất hài hước và chen vào là tiếng thở và thay người nhiều lần hơn ... nghĩ mà thương các em đồng chí ... bây giờ nghĩ lại nếu cứ với cái bảy mấy kg như hiện nay thì không biết các em phải cử bao nhiêu người đây ?

CCB Nguyễn Tiến Dũng ngày ở chiến trường - Ảnh : NVCC

Tôi được đưa về đội điều trị 19 ở Đức Cơ , Gia Lai !

Với vết thương không nặng nhưng rộng ; lại không được băng kịp thời nên gần ba tháng mới lành .

Tôi nằm ở đây với sự chăm sóc tuyệt vời của đội ngũ từ các y tá; y bác sỹ . ..

Khi được xem bộ phim " bài ca ra trận" tôi thấy đội điều trị 19 của Quân khu 5 chỉ có thể là : như ,thậm chí còn tuyệt vời hơn thế nữa !

Nằm được hơn một tháng ! Thấy anh Khanh chính trị viên đại đội tôi ,cổ băng , nghênh nghênh ghé vào ...

"Ôi sao anh cũng bị thương rồi "! Tôi kêu lên ...

Anh kể về việc đại đội tôi bị địch vào trinh sát ; rồi đánh ,ngầm Ô da đao , có lúc tưởng như giáp lá cà ... anh hỏi về vết thương của tôi ,r ồi mọi vấn đề trong đơn vị anh nói cho tôi nghe ... rồi anh nói một cách quyết định : " tưởng Em sắp ra viện được . Nhưng xem kiểu này còn lâu lắm ! Anh vết thương tuy ở cổ nguy hiểm nhưng nhẹ hơn Em ! Anh phải về ... nếu không đơn vị mà để tổn thất ... thì em biết rồi ! Việc lấy lại được tinh thần sẽ rất khó khăn "... và dặn tôi :" sáng mai Em lên báo cáo với Ông Mỹ viện trưởng là anh về đơn vị rồi vì có nhiệm vụ ..." nhé!

Vậy rồi anh ra về luôn mà tôi cũng không kịp biết anh về bằng kiểu gì nữa !

Đi báo cáo tình hình với lãnh đạo của đội điều trị ,mà lòng tôi cứ lẫn lộn giữa áy náy mình không về được ;với sự cảm phục tinh thần , ý chí , bản lĩnh của người chính trị viên ...!

Mỗi khi chống gậy đi rèn luyện chân về , anh em trong phòng bệnh đều vui mừng báo tin : ôi anh ơi lại có quà rồi !

Tôi mở ra kiểm tra : sữa hộp và bột đậu ...

"Ở đâu và ai đưa đây ,mấy đứa ?"

"Hai cô bảo gửi cho anh ..."

Hoá ra mấy em y tá , phục vụ , lấy chế độ bồi dưỡng của mình cho ...

Tôi cảm thấy mình có lỗi , khi nằm chơi lại nhận quà của mấy em làm lụng vất vả ngày đêm ,rồi lại đem đồ bồi dưỡng của các em cho mình ...

Vui buồn lẫn lộn , rồi hỏi cho rõ người để đem trả lại ... nhưng các em lính nhà ta trong phòng cũng không biết tên và đều nói : " họ đã cho mà anh trả thì họ nghĩ sao ? và còn tếu táo bảo anh không ăn thì để chúng em ăn ...!

Suy cho cùng thì chúng nó nói cũng có lý ... tôi đành gọi các em lại đi nấu nước pha sữa và bột đậu cùng ăn ...

Rồi chưa thôi ! Cứ nhiều lần cho quà vắng mặt như vậy ... Tôi nghĩ ra cách : lôi một thằng em thật thà nhất phòng ,đi đến nơi nghi ngờ . Rồi đã tìm ra ba đối tượng !

Tôi gặp các em và hỏi từng người : "sao Em lại đem đồ bồi dưỡng sức khoẻ của mình cho anh ... các em được bồi dưỡng là diện phải ăn để phục vụ ; còn thương binh đã có chế độ đủ bảo đảm rồi ! "... lúc đầu cô nào cũng cãi không phải mình ,nhưng với nhân chứng không thể cãi ,thì đều nói kiểu : "bọn Em không ăn được ,hoặc không thích ăn ... nên cho anh sao không được "! ...

Ôi tình người ; tình đồng chí ... " Lương y như từ mẫu " ... những ngày ấy không thể nào quên ... từ Bác sỹ như ông Mỹ , ông Chu , ông Tôn Thất Trác mổ sọ thương binh , lấy mảnh đạn ra rồi gạt óc chảy , còn khéo léo hơn người ta mổ một con gà ...

Y sỹ Mạnh ; y tá Bảy , Ngọc Châm phòng mổ ...y tá Trà điều dưỡng ngoan hiền đáng quý ; đáng yêu như cô Em gái ruột ...

Rồi em Hương dược ; em Ánh phục vụ ... những con người ,niềm tự hào của chủ nghĩa anh hùng cách mạng , hết lòng vì sự nghiệp ... đã giúp thương binh đủ sức ; khích lệ tinh thần chiến đấu giành chiến thắng kẻ thù trên chiến trường ...!

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh NVCC

Về đơn vị

Tôi ra viện và được cán bộ đơn vị lên tận nơi đón về !

Lúc này tôi đã được điều về đại đội 1 của Tiểu đoàn 406 thay anh Minh ( được điều lên trợ lý tham mưu tiểu đoàn )

Đơn vị ở Chư Pơ Rông cũng đã về Ban Mê Thuột .

Anh em chúng tôi đón xe tải về Thanh An ... xe dừng lại nghỉ ăn tự túc ... từ phía trước về , khoác cái áo bạt bụi đất ,đỏ cả đầu , mặt mũi ...

Tôi ghé vào một nhà ven đường xin nước rửa mặt !

Hoá ra đây là nhà của giáo viên của một trường học của Thanh An . Ba cô giáo thấy một anh bộ đội khoác áo bạt , mặt mũi đầy bụi đường từ phía chiến trường về nên rất quý hồ hởi đón tiếp ! " anh đã ăn cơm chưa ? Để chúng em nấu cơm anh ăn đã rồi đi ..."

Biết các cô thật lòng nhưng đi nhờ xe tải quân sự làm sao có thể chờ ăn ... tôi nói : " nhờ các em cho xin chút nước rửa mặt thôi " !

Rồi rất nhanh , một cô chạy ra giếng múc sẵn cho tôi một chậu nước và còn bỏ một cái khăn mặt trắng toát chắc là của chính cô vào đó !

Tôi rất cảm động và thận trọng nhấc cái khăn ra và úp mặt vào chậu nước rửa bằng tay ..." ôi anh rửa bằng khăn đi ... đừng ngại , khăn của em không có độc gì đâu ...!" Rồi ba cô cười trêu chọc tôi vì thấy tôi lúng túng vụng về ...

Không đợi tôi nhất trí, một cô múc thêm nước và bảo tôi cúi đầu rồi dội lên đầu tôi...anh gội đầu cho sạch , đầu anh bụi phủ hết rồi ...

Tôi làm theo như một em bé nghe lời cô giáo ... rồi cô gái lấy cái khăn trao cho tôi ," anh lau mặt đi ... mặt đẹp trai thế này không để bẩn được đâu ! " ......trời Thanh An se lạnh ,mà mặt tôi tiếp xúc với nước lại thấy bừng bừng ...

Đúng lúc Đồng quản trị trưởng , người đi đón tôi bước vào : " các cô bắt nạt thủ trường tôi vừa thôi !

Anh còn chưa có mảnh tình rách vắt vai nào đấy !" Lại một trận cười ... rồi tiếng còi xe gọi chúng tôi lên đường ... khi lên xe cũng là đã qua đoạn bụi bẩn nhiều nhất , tôi thấy mình tỉnh táo hẳn lên ... không biết có phải vì đường xá ; vì vừa qua một chặng đường gian nan ác liệt hay còn có cả mùi hương thoang thoảng của chiếc khăn cùng những tấm lòng chan chứa của người hậu phương..

(Còn nữa)