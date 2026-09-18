Bắt giữ khẩn cấp giang hồ cộm cán 'Đức Cộng'

Chiều 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1981, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Khám xét nơi ở của Đức, lực lượng công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số vật chứng liên quan.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức là đối tượng giang hồ cộm cán, có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Trộm cắp tài sản", "Cố ý gây thương tích", "Chống người thi hành công vụ".

Đức cũng từng cầm đầu băng nhóm tội phạm "Đức Cộng" và bị lực lượng công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trên mạng xã hội, Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook "Gà Rừng", "Đức Cộng Nam Định" và 1 tài khoản TikTok "Đức Cộng Nam Định" để đăng tải thông tin, livestream nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây, hoặc phát ngôn gây sốc.

Theo cơ quan công an, hoạt động trên mạng xã hội đã giúp Đức xây dựng hình ảnh "giang hồ mạng", thu hút người theo dõi và tăng tương tác để phục vụ hoạt động bán hàng, kiếm tiền từ nền tảng. Ba tài khoản này hiện có tổng cộng hơn 115.000 lượt theo dõi.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định, hoạt động của Đức trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, dẫn đến lối sống lệch chuẩn, coi thường đạo đức, pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, Đức được xác định có nhiều mối quan hệ phức tạp với những người liên quan ma túy trên địa bàn.

Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi của Đức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung điều tra mở rộng và thu thập tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Đức (Theo VietNamNet, VTC News)