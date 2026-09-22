Bị cha dượng la mắng, thanh niên 20 tuổi dùng dao gây án

Ngày 18/9, Công an xã Đak Nhau, TP Đồng Nai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng sử dụng dao đâm trọng thương một người, tại thôn 1, xã Đak Nhau. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đak Nhau nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện ông Đ.K (SN 1963, trú thôn 1, xã Đak Nhau) bị nhiều vết thương trên người, trên trán vẫn còn dính 01 lưỡi dao. Đồng thời phát hiện đối tượng H.V.T (SN 2005, trú thôn 1, xã Đak Nhau) đang bỏ trốn ra phía sau vườn điều.

Đối tượng H.V.T bị bắt khi bỏ trốn. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã và bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức truy đuổi và đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng H.V.T đưa về trụ sở để làm việc.

Được biết, H.V.T là con riêng của vợ ông Đ.K, đã bỏ nhà đi Phú Quốc khoảng 3 tháng trước đó. Ngày 17/9, H.V.T quay về nhà nên bị ông Đ.K la mắng.

Chiều 18/9, H.V.T đi nhậu về nhà, nhớ lại bị cha dượng mắng nên đối tượng đã sử dụng dao tấn công ông Đ.K gây thương tích. Nạn nhân được Công an xã, người dân đưa đến Trạm Y tế xã Đak Nhau cấp cứu và chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Tại hiện trường, lực lượng Công an xã đã tiến hành kiểm tra, thu giữ một số đồ vật liên quan đến vụ việc, đồng thời ghi nhận lời khai của những người biết việc, người chứng kiến để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Công an xã Đak Nhau đã bàn giao đối tượng H.V.T cùng các tài liệu, đồ vật liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.