Tịch thu lô mỹ phẩm trị giá hơn 10 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng kiểm tra số mỹ phẩm tại cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH R. BEAUTY

Trước đó, ngày 04/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh và Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH R. BEAUTY tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp đang kinh doanh số lượng lớn mỹ phẩm có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Toàn bộ lô hàng vi phạm bị phát hiện gồm: 22.000 chai sữa dưỡng thể, 850 chai xịt làm trắng da, 38.000 hộp phấn làm mịn, 50.830 thỏi son môi, 45.600 tuýp kem che khuyết điểm, 1.440 lọ kem chống nắng, 1.800 hộp kem dưỡng dạng gel Vitamin C, 66.500 hộp kem dưỡng da Vitamin C và 6.120 tuýp kem tẩy tế bào chết.

Tổng trị giá lô hàng tính theo giá niêm yết lên tới 10,19 tỷ đồng. Đại diện Công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa này. Đoàn kiểm tra cũng xác định doanh nghiệp chưa thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về địa điểm hoạt động.