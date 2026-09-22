Hai anh em bị bắt vì mua bán hàng trăm dữ liệu cá nhân

Hai đối tượng bị bắt giữ, khởi tố, gồm: Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương (cùng SN 1993, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, Nguyễn Hưng Trung Phương bị khởi tố về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Đánh bạc”. Còn Nguyễn Hưng Nam Phương bị khởi tố hành vi “Đánh bạc”.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng. Các đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Hai đối tượng Trung Phương và Nam Phương bị bắt tại Cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, làm rõ hai anh em song sinh Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương là chủ mưu vụ án nên đã triệu tập làm việc.

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu cá nhân được các đối tượng lưu trữ thuộc nhiều lĩnh vực như: tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Theo khai nhận của hai đối tượng, để có tiền tiêu xài, cả hai đã lên mạng Internet thu thập trái phép các dữ liệu cá nhân, tổ chức sau đó phân tích, tổng hợp và bán lại cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hoạt động, đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Qua kiểm tra, Cơ quan điều tra đã phát hiện hàng trăm dữ liệu cá nhân bị hai đối tượng lưu trữ trong máy tính cá nhân.

Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, có hàng nghìn lượt cược với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.

Qua vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mỗi người dân phải chủ động hơn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình. Người dân cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và các nền tảng không cần thiết; cảnh giác khi truy cập đường link, mã QR hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc; tăng cường bảo mật tài khoản và không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài chính cho người khác.