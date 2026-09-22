VKSND tối cao kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại TP Đà Nẵng

Sáng 21/9, Đoàn kiểm sát của Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Đà Nẵng và 3 phân trại trực thuộc.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Hoàng Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ 8 làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là Kiểm tra viên, Kiểm sát viên thuộc đơn vị. Tham gia phối hợp có Trưởng phòng 8, VKSND TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo VKSND các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi trực tiếp kiểm sát.

Làm việc với Đoàn có Đại tá Hoàng Tiến Sỹ - Giám thị Trại tạm giam số 1, cùng các Phó Giám thị, chỉ huy các đội nghiệp vụ và các phân trại trực thuộc.

Mốc thời gian kiểm sát từ ngày 22/6 đến ngày 15/9. Đoàn tiến hành làm việc trực tiếp tại Trại tạm giam số 1 và 3 phân trại trực thuộc đến ngày 28/9.

Trong đợt công tác, Đoàn tập trung kiểm sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, giam giữ; thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.

Công tác lập, quản lý hồ sơ, sổ sách và việc thực hiện các quy định pháp luật có liên quan cũng là những nội dung được kiểm sát.

Đoàn công tác công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát.

Thông qua hoạt động kiểm sát trực tiếp, Đoàn đánh giá việc chấp hành pháp luật tại đơn vị, kịp thời phát hiện những thiếu sót, ghi nhận khó khăn, vướng mắc để có hướng khắc phục.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, bảo đảm việc quản lý, giam giữ và thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đúng quy định.