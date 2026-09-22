Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 vừa công bố Thông báo số 266/TB-TTRA về kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu. Trước đó, ngày 28/8/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với doanh nghiệp này.

Theo thông báo, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu có địa chỉ tại 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM, vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Chủ sở hữu đồng thời là Tổng giám đốc công ty là ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Vàng Mi Hồng là thương hiệu nổi tiếng ở TP.HCM. Ảnh: Báo Công Thương.

Kết luận thanh tra ghi nhận Mi Hồng Bà Chiểu là doanh nghiệp có hoạt động mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn. Doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở vật chất, máy móc phục vụ sản xuất; duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát hàm lượng vàng trong sản phẩm.

Công ty được đánh giá đã thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng sản phẩm; lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng. Hoạt động thương mại, niêm yết giá, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ cũng được thực hiện theo quy định.

Đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, Thanh tra NHNN Khu vực 2 cho biết doanh nghiệp cơ bản đáp ứng các điều kiện về sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Nghị định 232/2025/NĐ-CP; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo các thông tư của NHNN.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Trong đó, doanh nghiệp chưa bảo đảm thời hạn gửi quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi tới cơ quan chức năng; chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng còn trường hợp chưa thực hiện đầy đủ.

Bên cạnh đó, công ty chưa bảo đảm thời hạn gửi báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025. Thanh tra còn ghi nhận tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.

Theo thông báo, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Thông báo không nêu cụ thể mức tiền xử phạt.

Để khắc phục các tồn tại, cơ quan thanh tra đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị, yêu cầu Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật.