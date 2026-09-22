Thăm hỏi thân nhân 18 thuyền viên mất tích

Trao hỗ trợ cho các gia đình.

Thừa ủy quyền cấp trên, Trung tá Dương Minh Đức - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cùng cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các thuyền viên và trao hỗ trợ 1 triệu đồng/gia đình.

Trước đó, ngày 25-8, tàu cá QNa-90859-TS gặp sự cố, bị chìm khi đang hành nghề trên biển. Chiều 28-8, hai tàu cá BĐ-98848-TS và BĐ-98960-TS cứu được 32 thuyền viên; hiện còn 18 thuyền viên mất tích.

Ngày 3-9, tại xã Núi Thành, Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã trao hỗ trợ 31 thuyền viên, mỗi người 1 triệu đồng và hỗ trợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí 3 triệu đồng.

Theo Trung tá Dương Minh Đức, thời gian tới, đơn vị sẽ vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, nhận đỡ đầu con của các thuyền viên mất tích thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.