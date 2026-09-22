Phá ổ nhóm thanh thiếu niên trộm 7 xe máy

Ngày 22/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Thuận Hòa vừa phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Bản Mịch làm rõ chuỗi 7 vụ trộm cắp xe máy liên xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan gồm N.N.V. (SN 2009), L.H.G. (SN 2011), V.V.T. (SN 2009), T.T.T. (SN 2009) và N.Đ.P. (SN 2011), cùng trú tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm cắp xe máy tại các xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Thuận Hòa và phường Hà Giang 2, sau đó mang tài sản đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tính đến nay, Công an xã Thuận Hòa đã thu hồi được 3 xe máy tang vật và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng địa phương khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.