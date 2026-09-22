Xử phạt thanh niên tự ý 'chế' tác phẩm báo chí thành clip câu view

Ngày 22/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xử phạt anh N.M.T. (28 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số video tin tức đăng trên tài khoản mạng xã hội của anh T. có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi.

Cơ quan công an sau đó mời anh T. làm việc để xác minh, làm rõ.

Công an làm việc với anh N.M.T. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận đã sử dụng toàn bộ nội dung một số bản tin phát trên kênh Truyền hình Quảng Ngãi về việc khởi công, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh để biên tập thành clip cá nhân.

Trong quá trình thực hiện, anh T. thêm, bớt câu từ, hình ảnh rồi đăng clip lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, phục vụ mục đích cá nhân, nhưng chưa được sự đồng ý của cơ quan báo chí là chủ thể quyền.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí và các loại hình tác phẩm khác. Việc sao chép, biên tập, đăng tải, chia sẻ tác phẩm của người khác cần được thực hiện đúng quy định và có sự cho phép của chủ thể quyền.