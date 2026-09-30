Bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng 'chó lửa'
Tiếp nhận tin báo về việc có một người nghi sử dụng vũ khí làm chết vật nuôi tại thôn Đăk Blái (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi), Công an xã Dục Nông phối hợp Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, làm rõ vụ việc.
Quá trình điều tra xác định, Chu Văn Liêm (1989, thôn Đăk Blái) đã dùng súng bắn chết một con chó của người khác. Căn cứ kết quả điều tra, tang vật và các chứng cứ thu thập được, ngày 29-9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Chu Văn Liêm về hành vi: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-doi-tuong-tang-tru-su-dung-cho-lua-post358693.html