Chủ động kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Tại khu vực Chợ Du lịch Lào Cai và các tuyến đường lân cận, phường Lào Cai đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, ATTP và vệ sinh môi trường. Trong đó, kiểm soát ATTP được chú trọng đối với các cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ từ nguồn hàng, điều kiện kinh doanh và việc chấp hành các quy định trong quá trình buôn bán.

Không chỉ dừng ở kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn để người kinh doanh hiểu rõ những yêu cầu cần thực hiện, chủ động khắc phục thiếu sót và bảo đảm các điều kiện an toàn trong kinh doanh. Chị Đỗ Thị Thu ở tổ 33, phường Lào Cai cho biết: “Sau khi được cán bộ phường tuyên truyền, hướng dẫn, tôi sẽ bổ sung đầy đủ các loại giấy tờ còn thiếu để bảo đảm các điều kiện ATTP và điều kiện kinh doanh. Việc tuyên truyền giúp chúng tôi hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tránh những vi phạm không đáng có”.

Với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kiểm soát nguồn hàng ngay từ khi nhập về được xem là một trong những khâu quan trọng để bảo đảm ATTP. Chị Đào Thị Hằng - chủ cơ sở kinh doanh ở phường Lào Cai chia sẻ: “Tôi chú trọng lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có công bố sản phẩm. Việc tuân thủ quy định giúp tôi yên tâm hơn trong kinh doanh, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng”.

Phường Lào Cai là địa bàn có hoạt động giao thương sôi động, lượng hàng hóa lưu thông lớn và đa dạng, trong đó có các mặt hàng thực phẩm từ bên kia biên giới đưa vào thị trường. Theo ông Nguyễn Hùng Quế - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lào Cai, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm cần được thực hiện ngay từ đầu. Các lực lượng như: hải quan, quản lý thị trường, ngành y tế, nông nghiệp có trách nhiệm kiểm soát hàng hóa, cơ sở thuộc diện kiểm soát ATTP theo chức năng; chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát trên địa bàn. Sự phối hợp liên ngành vì thế có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.

Hiện, phường Lào Cai có hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ sở liên quan đến thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã kiểm tra hơn 50% số cơ sở; qua kiểm tra, phát hiện 15 cơ sở vi phạm đã bị xử phạt.

Từ những cuộc kiểm tra, nguy cơ được nhận diện sớm hơn, những thiếu sót được hướng dẫn khắc phục, qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của người kinh doanh trong bảo đảm ATTP. Quan điểm này cũng được địa phương xác định là giải pháp cần duy trì thường xuyên.

Bà Trần Thị Thùy Dung - Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai cho biết: “Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra tại các cơ sở trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, các cơ sở kinh doanh, người dân cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành thực hiện các giải pháp bảo đảm ATTP, vì sức khỏe của Nhân dân”.

Ở khu vực vùng cao như Mường Khương, công tác bảo đảm ATTP cũng được triển khai theo hướng bám sát cơ sở; kết hợp giữa kiểm tra, giám sát, test nhanh mẫu thực phẩm và tuyên truyền để chủ động phòng ngừa nguy cơ.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đã tham gia 14 đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện 297 lượt kiểm tra cơ sở, trong đó, 271 cơ sở đạt yêu cầu. Không chỉ kiểm tra điều kiện tại cơ sở, việc phát hiện nguy cơ bằng test nhanh cũng được thực hiện thường xuyên.

Từ cơ sở, công tác bảo đảm ATTP đang được kết nối thành mạng lưới kiểm soát thường xuyên, với sự tham gia của ngành y tế, các sở, ngành, chính quyền địa phương và cộng đồng.

Trên phạm vi toàn tỉnh, theo báo cáo của Sở Y tế, trong tháng 9, các đoàn liên ngành, chuyên ngành đã kiểm tra 174 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 171 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 98,3%. Lũy kế, toàn tỉnh đã kiểm tra 5.237 cơ sở, đạt yêu cầu 97%; xử phạt 115 cơ sở với tổng số tiền hơn 466 triệu đồng, tiêu hủy hơn 206 kg và gần 23.935 lít thực phẩm vi phạm.

Cùng với kiểm tra cơ sở, hoạt động giám sát các sự kiện và bữa ăn tập trung cũng được duy trì. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện trực tiếp tại cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các xã đã tổ chức 177 buổi tuyên truyền trực tiếp với 8.430 lượt người tham gia; thực hiện 161 lượt tuyên truyền trên loa truyền thanh và 14 hội nghị tuyên vận. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được gắn với trách nhiệm của cộng đồng, 72 hộ dân đã ký cam kết về bảo đảm ATTP đối với bữa ăn đông người.

Ông Nguyễn Quang Hiểu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra về đảm bảo ATTP. Đối với những lỗi nhỏ, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở khắc phục, bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định. Những trường hợp phát hiện vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định”.

ATTP là quá trình liên tục, từ kiểm soát nguồn nguyên liệu, sản xuất, lưu thông, kinh doanh đến lựa chọn và sử dụng thực phẩm. Phòng ngừa từ sớm sẽ tạo nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe Nhân dân chủ động và bền vững hơn.