Rà soát, duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ 14 qua Quảng Ngãi

Rà soát, khắc phục các điểm mất an toàn

Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài gần 160km, phần lớn đi qua địa hình đồi núi, đèo dốc, trong khi công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác từ lâu đã xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Khu QLĐB III phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi rà soát, cắm biển hạn chế tốc độ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Dục Nông.

Để đảm bảo việc lưu thông đi lại của người dân dọc theo tuyến an toàn, các địa phương tại Quảng Ngãi phối hợp với ngành chức năng, đơn vị quản lý và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khảo sát, đánh giá các điểm hư hỏng, điểm che khuất tầm nhìn, đoạn điểm qua các khu dân cư... để có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo người dân lưu thông an toàn.

Tại xã Dục Nông, đoạn tuyến dài khoảng 15km, mật độ phương tiện lưu thông lớn, đi qua khu vực tập trung nhiều khu dân cư, trường học và cơ sở y tế.

Qua kiểm tra thực địa, khảo sát công tác tổ chức giao thông địa phương cùng đơn vị quản lý là Khu QLĐB III đã cắm biển hạn chế tốc độ tối đa 60km/h tại Km 1472+800; biển cấm dừng, đỗ xe tại Km 1471+700.

Theo UBND xã Dục Nông, đoạn tuyến qua trung tâm xã nhà dân bám mặt tiền đường khá nhiều và có các cơ sở công lập, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nên việc phát quang cây bụi, biển quảng cáo che khuất tầm nhìn và lắp biển hạn chế tốc độ là phù hợp để đảm bảo trật tự ATGT.

Tại đoạn tuyến qua Đăk Pék và Đăk Plô, nhất là đoạn qua đèo Lò Xo, thời gian qua dù công tác duy tu, sửa chữa, khắc phục được Khu QLĐB III triển khai, song do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và đường đưa vào sử dụng hàng chục năm qua nên không đảm bảo an toàn.

Ghi nhận dọc tuyến đoạn qua hai địa phương trên cho thấy, ngoài các đoạn điểm đã được thảm lại bản mặt đường thì nhiều đoạn nền đường nứt nẻ, bong tróc, nhất là các đoạn bê tông xi măng. Ngoài ra, tình trạng sạt lở taluy, sụt lún lề đường cũng như bùn đất phủ lấp hệ thống thoát nước dọc.

Lắp biển cấm dừng, cấm đổ các đoạn, điểm có trường học, trạm y tế.

Bên cạnh đó, tình trạng sơn kẻ vạch đường mờ, các mố cầu, khe co giãn có dấu hiệu hư hỏng cũng được ngành chức năng và Khu QLĐB III kịp thời xử lý để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND xã Đăk Plô ông Nguyễn Văn Vĩnh cho hay, sau duy tu, sửa chữa, khơi thông cống rãnh thoát nước, phần lớn đoạn tuyến QL14 qua địa bàn đã thông thoáng, đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn, nhất là những đoạn điểm đèo, dốc cũng được xử lý nên phần nào hạn chế xảy ra tai nạn.

Tuy vậy, công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT, điểm mất ATGT cũng cần được đánh giá thêm để có giải pháp thích hợp. Tăng cường sữa chữa các điểm hư hỏng cục bộ, các điểm tồn tại để phương tiện lưu thông an toàn.

Không để hư hỏng nhỏ ảnh hưởng an toàn giao thông

Đường Hồ Chí Minh là tuyến giao thông chiến lược kết nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung, đóng vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mỗi ngày, trục giao thông Bắc - Nam phía Tây đón hàng nghìn lượt phương tiện qua lại, vì thế việc xử lý kịp thời các hư hỏng nhỏ sẽ giúp ngăn chặn tình trạng xuống cấp lan rộng, kéo dài tuổi thọ công trình và tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa lớn trong tương lai.

Bên cạnh nền đường, hệ thống mương thoát nước dọc, công tác sơn sửa hệ thống cọc tiêu, biển báo cũng được triển khai song song để "thay áo mới" cho tuyến giao thông huyết mạch ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi kết nối giao thương Bắc - Nam.

Ông Trần Thái Hòa, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ III.3 cho biết, công tác bảo trì thường xuyên trên tuyến được đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là tại các đoạn đèo dốc, khu vực thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan. Đơn vị xác định việc phát hiện sớm, sửa chữa kịp thời, không để hư hỏng nhỏ phát triển thành hư hỏng lớn gây ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến đường.

Công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng đường Hồ Chí Minh được Khu QLĐB III và địa phương quan tâm rà soát, sửa chữa.

Ghi nhận cho thấy, sau công tác khắc phục, duy tu, sửa chữa, nhiều đoạn, điểm QL14 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trở nên êm thuận, phương tiện lưu thông an toàn. Đồng thời, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn cũng được làm mới giúp người điều khiển phương tiện nhận diện và lưu thông an toàn.

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó giám đốc Khu QLĐB III cho biết, song song với công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra hệ thống an toàn giao thông, biển báo, hộ lan, công trình thoát nước và các công trình cầu nhằm bảo đảm kết cấu hạ tầng luôn trong trạng thái khai thác tốt nhất.

Cũng theo ông Nam, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát dọc tuyến, nhất là đoạn đèo dốc như đèo Lò Xo để có kế hoạch sửa chữa, khắc phục các hư hỏng bản mặt đường, lề đường, hệ thống ta luy và các cầu trên tuyến đảm bảo phương tiện và người dân lưu thông an toàn.