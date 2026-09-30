Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Quân (SN 1983, trú TP Hải Phòng, tạm trú phường An Hải, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, ngày 13/9, ông Wang Qiang (SN 1996) liên hệ Quân qua WeChat nhờ đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc. Do từng giao dịch trước đó, ông Wang Qiang tin tưởng giao toàn bộ số tiền cho Quân và cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng để nhận tiền sau khi quy đổi.

Đối tượng Trần Văn Quân tại cơ quan Công an.

Nhận tiền xong, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt, chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang rồi lái ô tô rời Đà Nẵng, vào Nha Trang lẩn trốn.

Nhận tin báo ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng truy xét. Lần theo hành trình bỏ trốn, lực lượng chức năng xác định Quân đang ở Nha Trang và phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Đáng chú ý, khi kiểm tra, Công an phát hiện trong ba lô của Quân có 30.000 USD, đúng số tiền ông Wang Qiang trình báo bị chiếm đoạt. Quân sau đó thừa nhận hành vi.

Ngoài 30.000 USD, Công an tạm giữ một ô tô Mazda CX5, điện thoại iPhone 17 Pro cùng một số giấy tờ, vật dụng liên quan.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.