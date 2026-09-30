Tập huấn Luật Tư pháp người chưa thành niên

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Thượng tá Đặng Minh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đồng Nai triển khai những nội dung mới, cốt lõi của Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, Thượng tá Đặng Minh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đồng Nai triển khai những nội dung mới, cốt lõi của Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, báo cáo viên tập trung giới thiệu sự cần thiết ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024; đồng thời phân tích 10 nội dung nổi bật của luật, gồm: các biện pháp xử lý chuyển hướng và việc áp dụng từng biện pháp; quy trình xử lý trường hợp người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng vi phạm nghĩa vụ; điều kiện chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng.

Bên cạnh đó, luật có những quy định mới về biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế đối với người chưa thành niên bị buộc tội; người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên; các hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; giảm mức phạt tù có thời hạn; thủ tục tố tụng thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của người chưa thành niên và quy định về trại giam dành riêng cho người chưa thành niên. Hội nghị cũng làm rõ vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác tư pháp người chưa thành niên; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

Cán bộ, công chức các ban chuyên môn, văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các hội dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai. Ảnh: CTV

Luật Tư pháp người chưa thành niên được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 30-11-2024 tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Luật thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển hệ thống tư pháp thân thiện, bảo vệ trẻ em; đồng thời hướng tới việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo hướng phù hợp, nhân văn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.