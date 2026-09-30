Hà Nội thí điểm cho trẻ em đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện

Mô hình áp dụng cho trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố, có đầy đủ giấy chứng sinh cùng thông tin thống nhất theo quy định và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Các trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù cần xác minh riêng sẽ không thuộc phạm vi thí điểm này.

Việc hỗ trợ do Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đảm nhiệm tại điểm hỗ trợ đặt ở bệnh viện. Người dân sẽ đăng nhập tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo quy trình phối hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chịu trách nhiệm cấp và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử chính xác. Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đúng quy trình. UBND cấp xã thực hiện giải quyết và trả kết quả, tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp lại các thông tin, giấy tờ đã khai thác được trên hệ thống.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong thời hạn 3 tháng cuối năm 2026. Kết thúc thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm.

Sau đó Trung tâm sẽ báo cáo UBND Thành phố để xem xét, quyết định việc mở rộng phạm vi triển khai, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục nhằm hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần; tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó xem xét việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, điều chỉnh thủ tục hành chính theo thẩm quyền và phù hợp với Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.