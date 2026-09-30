Cháy nhà 7 tầng ở Khương Đình, 4 người mắc kẹt thoát nạn kịp thời

Khoảng 6h51 ngày 30/9/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 13 tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh, địa chỉ số 575 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 mô tô chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát tại khu vực cầu dao và dây dẫn điện ở tầng 1 của ngôi nhà. Đám cháy tạo nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà còn có người mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai các mũi công tác. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận khu vực cháy theo hướng cửa chính.

Một mũi cán bộ, chiến sĩ mang bình thở tiến hành tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời, một mũi khác triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên và khu vực xung quanh, đồng thời tổ chức thoát khói.

Sáng 30/9, cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội khiến 4 người mắc kẹt, trong đó có trẻ sơ sinh, được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra ngoài an toàn. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Sau thời gian triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 7h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà liền kề.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời cứu và hướng dẫn 4 người còn mắc kẹt trong nhà thoát ra vị trí an toàn, trong đó có 1 trẻ sơ sinh.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 131m², gồm 1 tầng bán hầm, 6 tầng nổi và 1 tum, được sử dụng để ở kết hợp kinh doanh.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ gia đình, nhất là nhà ở kết hợp kinh doanh, cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, cầu dao, dây dẫn và các thiết bị tiêu thụ điện; kịp thời thay thế những thiết bị, đường dây có dấu hiệu hư hỏng, quá tải.

Các gia đình cần chủ động bố trí lối thoát nạn, chuẩn bị phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp và không để hàng hóa, vật dụng cản trở đường thoát nạn. Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng báo động cho những người trong nhà, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số 114, đồng thời tìm cách thoát ra ngoài theo lối an toàn; tuyệt đối không quay lại khu vực cháy khi chưa được lực lượng chức năng cho phép.