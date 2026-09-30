Từ ký ức người đồng đội, tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ ở Cà Mau

Ngày 30/9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khai quật, cất bốc một phần mộ tại ấp Nước Mặn.

Sau gần một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt nằm sâu dưới phần mộ, cùng một số di vật. Vị trí và đặc điểm phần mộ phù hợp với thông tin do các nhân chứng cung cấp.

Theo xác minh ban đầu, phần mộ được cho là nơi an táng liệt sĩ Lê Thị Tuyến, cán bộ Quân y thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 1, tỉnh Sóc Trăng, hy sinh tháng 4/1972, khi 21 tuổi.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Ông Trần Tuấn Kiệt (SN 1954, nguyên Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 1, hiện ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) là một trong những người cung cấp thông tin quan trọng về phần mộ.

Theo ông Kiệt, trong một trận pháo kích khoảng tháng 4/1972 tại khu vực Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, nữ quân y Lê Thị Tuyến bị thương nặng.

Ông Kiệt trực tiếp đưa bà Tuyến đến trạm quân y dã chiến của Địa phương quân huyện Vĩnh Lợi đóng tại khu vực xã Hưng Hội để điều trị.

Sau đó, ông trở lại đơn vị. Khi quay lại trạm quân y vài ngày sau, ông được thông báo bà Tuyến đã hy sinh và trực tiếp đến nơi chôn cất để xác định vị trí phần mộ.

Hài cốt sau khi được quy tập được lấy mẫu ADN để xác định danh tính và đưa về đơn vị thực hiện các nghi lễ theo quy định.

Thông tin này được đối chiếu với lời kể của ông Võ Văn Tám (SN 1956, ngụ xã Hưng Hội), người từng chứng kiến việc an táng một nữ bộ đội tại khu đất phía sau nhà vào cùng thời điểm.

Theo ông Tám, thi thể được quấn trong tấm cao su bộ đội, đặt trên tấm ván lót xuồng và chôn sâu khoảng 1m, không có quan tài. Người dân địa phương khi đó chỉ biết đây là một nữ bộ đội được đưa từ phía Sóc Trăng sang.

Sau ngày giải phóng, ông Kiệt nhiều lần trở lại khu vực này. Qua đối chiếu thông tin giữa các nhân chứng, phần mộ được nhận định là nơi an táng liệt sĩ Lê Thị Tuyến.

Phần đất sau đó thuộc quyền sử dụng của ông Võ Văn Đáng (SN 1964, ngụ ấp Nước Mặn). Khoảng 3 năm trước, ông Đáng đã xây dựng lại nền mộ và lập bia cho liệt sĩ Tuyến dựa trên thông tin được cung cấp.

Hài cốt bước đầu được xác định là của liệt sĩ Lê Thị Tuyến, cán bộ Quân y thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 1, tỉnh Sóc Trăng.

Từ nguồn tin của người dân, cơ quan chức năng tiến hành xác minh, khảo sát và tổ chức khai quật. Sau khi quy tập, lực lượng chức năng lấy mẫu ADN để phục vụ việc xác định danh tính, đồng thời đưa hài cốt về đơn vị thực hiện các nghi lễ theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh quê quán, thân nhân của liệt sĩ Lê Thị Tuyến.