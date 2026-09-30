Bắt giữ 2 kẻ gian trộm thuyền đem bán lấy tiền tiêu xài tại Sơn La

Ngày 30.9, thông tin từ Công an xã Tân Yên (Sơn La) cho biết, đơn vị bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Danh tính các đối tượng được xác định là Mùi Văn Tượng (SN 1996) và Mùi Văn Nam (SN 1995) cùng trú tại xã Tân Yên.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 25.9, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của người dân trên địa bàn về việc bị mất chiếc thuyền neo đậu tại bến Suối Xáy 2.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, điều tra và tiến hành bắt giữ 2 đối tượng nêu trên.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản để trộm chiếc thuyền của người dân, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.