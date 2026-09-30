Công an phường Thục Phán bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Hai đối tượng tại cơ quan Công an phường Thục Phán.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Thục Phán phát hiện, bắt quả tang L.V.L (sinh năm 1988, trú tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng) và N.T.D (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Thanh Sơn, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trong 2 vụ việc là 0,37g hêrôin.

Công an phường Thục Phán đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Việc chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường.