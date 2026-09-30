Lùi lịch phát sóng tập 3 phóng sự đại án VN10 vào ngày 2/10/2026 trên kênh VTV1

Tập 3 phóng sự tiếp tục mang đến cho khán giả góc nhìn toàn cảnh, sâu sắc và kịch tính về giai đoạn xét xử đại án ma túy có quy mô đặc biệt lớn này.

Theo hồ sơ tố tụng, chuyên án VN10 do Công an TP.HCM mở rộng điều tra đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh tội phạm, khởi tố 525 vụ án với 3.799 bị can, thu giữ hơn 667 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng. Khép lại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt nghiêm minh đối với 227 bị cáo. Trong đó, 11 bị cáo nhận mức án tử hình, 20 bị cáo nhận án tù chung thân và tổng hình phạt tù dành cho các bị cáo còn lại lên tới 2.338 năm. Điểm đáng chú ý trong vụ án này là việc lần đầu tiên hành vi “môi giới” ma túy – dù đối tượng không trực tiếp cầm, giữ hay vận chuyển – đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy cứu trực tiếp về “Tội mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự. Bằng việc khai thác chuỗi chứng cứ điện tử, biến động dòng tiền và dữ liệu mạng xã hội mã hóa, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khuất phục hoàn toàn những đối tượng quanh co chối tội, chứng minh rõ vai trò của từng mắt xích trong hệ thống. Đồng thời, việc số hóa hồ sơ và trình chiếu tài liệu tại tòa cũng giúp rút ngắn thời gian xét xử tới 10 ngày so với dự kiến.

Bên cạnh những diễn biến tố tụng kịch tính, tập 3 phóng sự còn dành dung lượng phản ánh những góc khuất đầy xót xa đằng sau bục khai báo. Trong số 227 bị cáo, có những người từng là doanh nhân, cựu lãnh đạo ngân hàng, hoặc các nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, hay “cô tiên từ thiện” Trúc Phương. Chỉ vì sự chủ quan, nông nổi, muốn giải tỏa áp lực hoặc thỏa mãn những cuộc vui nhất thời với “nước vui”, ketamine, cocaine, họ đã bước qua ranh giới pháp luật để rồi phải nhận những bản án cay đắng. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng và lời xin lỗi cúi đầu trước Hội đồng xét xử là bài học cảnh tỉnh sâu sắc dành cho giới trẻ trước những cám dỗ nguy hiểm của ma túy.

Tập 3 phóng sự “Hồ sơ Công tố – Kiểm sát” phát sóng lúc 20h55, thứ Sáu, ngày 02/10/2026 trên kênh VTV1 không chỉ tổng kết một hành trình điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh mà còn gửi đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ: trước pháp luật, không có vùng cấm cho bất kỳ ai, và mọi hành vi liên quan đến ma túy đều phải trả giá đắt. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem.