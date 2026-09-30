Từ tháng 10, trẻ sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ được hỗ trợ làm Giấy khai sinh ngay tại bệnh viện

Trẻ sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký công văn số 4996 về chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo đó, căn cứ Tờ trình của Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, UBND TP hà Nội chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Công văn nêu rõ, trường hợp triển khai thí điểm có sử dụng ngân sách nhà nước phải báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật.

Theo đó, mô hình áp dụng với trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, có giấy chứng sinh và thông tin liên quan đầy đủ, thống nhất.

Việc đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố. Không áp dụng thí điểm với trường hợp mang thai hộ hoặc trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng.

Với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc có nội dung phức tạp, cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, phối hợp kiểm tra thông tin; không tự xử lý nội dung vượt thẩm quyền. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải nêu rõ nội dung cần bổ sung để hạn chế người dân phải đi lại nhiều lần.

Theo công văn, người dân có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp giấy chứng sinh, liên thông dữ liệu giấy chứng sinh điện tử và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin y tế do bệnh viện tạo lập, cung cấp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành, không thay cơ quan có thẩm quyền đăng ký và cấp giấy khai sinh.

UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong thời hạn 3 tháng cuối năm 2026.

Sau thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá, báo cáo UBND TP trước ngày 31-12-2026. Trên cơ sở đó, thành phố xem xét việc mở rộng phạm vi, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục và hoàn thiện cơ sở pháp lý.