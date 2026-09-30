Thượng tá CSGT Hải Phòng ứng cứu một người bị kiệt sức bên đường

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, vào chiều 29/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến QL5, Thượng tá Nguyễn Lương Trọng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng, đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và phối hợp đưa một người cao tuổi bị kiệt sức bên đường đi cấp cứu.

Người đàn ông 53 tuổi (trú tại phường Hải Dương) đói lả, kiệt sức nằm bên mép QL5. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, tại Km55 + 900 (QL5, theo hướng Hải Phòng - Hà Nội), Thượng tá Nguyễn Lương Trọng phát hiện một người đàn ông cao tuổi nằm bất động bên đường (địa phận phường Nam Đồng). Qua quan sát, thấy người này có biểu hiện nhợt nhạt, hơi thở yếu, sức khỏe có dấu hiệu suy kiệt nên Thượng tá Nguyễn Lương Trọng nhanh chóng tiếp cận, tổ chức sơ cứu ban đầu. Đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp bảo vệ hiện trường, liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115 đển hỗ trợ y tế.

Sau khi được chăm sóc y tế, người đàn ông dần tỉnh lại.

Qua trao đổi, người này cho biết, ông sinh năm 1953 (trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng). Do bị mệt lả, cơ thể suy kiệt, không còn đủ sức để di chuyển nên đã nằm lại bên đường QL5.

Với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT và nhân viên y tế, người đàn ông dần tỉnh lại. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trước tình trạng sức khỏe của người cao tuổi, lực lượng CSGT cùng nhân viên y tế đã đưa ông đến bệnh viện để tiếp tục được thăm khám, chăm sóc. Cùng với đó, lực lượng chức năng liên hệ với gia đình, thông báo tình hình để phối hợp chăm sóc.

Hành động kịp thời của Thượng tá Nguyễn Lương Trọng cùng cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5 không chỉ góp phần giúp người dân vượt qua thời điểm nguy hiểm mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đối với nhân dân.