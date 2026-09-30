TP Hồ Chí Minh: Xử phạt vi phạm trong khám, chữa bệnh với tổng số tiền 107,5 triệu đồng

Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt bị phạt 90 triệu đồng.

Theo danh sách vi phạm được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố, có 6 quyết định được ban hành từ ngày 21 đến 28/9/2026. Các hành vi bị xử phạt liên quan đến cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi chuyên môn được phép, trách nhiệm của người phụ trách chuyên môn kỹ thuật và việc lập, ghi chép, lưu trữ hồ sơ bệnh án.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt bị phạt 90 triệu đồng, mức cao nhất trong sáu quyết định. Năm quyết định xử phạt còn lại có tổng tiền phạt 17,5 triệu đồng, áp dụng đối với bốn bác sĩ và một địa điểm kinh doanh phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.

Phạt 90 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn

Theo Quyết định số 4466 ngày 21/9/2026, Công ty TNHH Đầu tư Bệnh viện JV Nhật Việt bị xử phạt vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp cấp cứu.

Hồ sơ ghi nhận cơ sở là phòng khám đa khoa tại số 73 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh, trước đây thuộc Phường 12, Quận 6.

Ngoài tiền phạt, hình thức xử phạt bổ sung được công khai là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn hai tháng. Chứng chỉ mang số 005520/NA-CCHN, do Sở Y tế tỉnh Nghệ An cấp ngày 31/7/2015.

Cũng tại địa chỉ trên, bác sĩ Đinh Viết Chinh bị phạt 7,5 triệu đồng theo Quyết định số 4465 ngày 21/9/2026. Hành vi vi phạm là người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xử phạt bác sĩ Chinh đồng thời ghi nhận việc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề số 005520/NA-CCHN trong 2 tháng.

Bốn quyết định liên quan đến hồ sơ bệnh án

Các vi phạm về hồ sơ bệnh án xuất hiện trong bốn quyết định còn lại, từ việc không lập theo mẫu, ghi chép chưa đầy đủ đến không lưu trữ theo quy định.

Tại địa chỉ 73 Kinh Dương Vương, bác sĩ Phạm Văn Tịnh, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, bị phạt 2 triệu đồng theo Quyết định số 4464 ngày 21/9/2026. Bác sĩ Vũ Thị Loan, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa, bị phạt 2 triệu đồng theo Quyết định số 4463 cùng ngày.

Cả hai bác sĩ đều bị xử phạt về hành vi không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật. Tính riêng 4 quyết định tại địa chỉ này, tổng tiền phạt đối với công ty và 3 bác sĩ là 101,5 triệu đồng.

Đối với địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Vũ Thảo, theo Quyết định số 4545 ngày 25/9/2026, được xác định có hành vi không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật, với mức phạt 4 triệu đồng.

Cơ sở được ghi nhận là phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ tại số 79 Đường số 3, phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, trước đây thuộc Phường 10, quận Gò Vấp.

Bên cạnh đó là Quyết định số 4575 ngày 28/9/2026, xử phạt bác sĩ Vũ Thị Thành 2 triệu đồng. Theo hồ sơ ghi nhận, đây là bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa tại địa chỉ 214 Ngô Gia Tự, Khu 10, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Thành bị xử phạt vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo mẫu quy định của pháp luật. Tổng tiền phạt của bốn quyết định liên quan đến hồ sơ bệnh án là 10 triệu đồng.