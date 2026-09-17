Bản tin quốc tế ngày 17/9/2026

Sau hơn 15 năm, thị trường bưu chính Việt Nam đã thay đổi cả về quy mô, cơ cấu và phương thức vận hành. Từ một lĩnh vực chủ yếu phục vụ thư tín, bưu chính nay gắn chặt với thương mại điện tử, công nghệ và dữ liệu, trở thành một mắt xích của chuỗi cung ứng số - vật lý. Khoảng cách giữa thực tiễn và khuôn khổ pháp lý hiện hành đang đặt ra yêu cầu sửa đổi toàn diện Luật Bưu chính năm 2010.