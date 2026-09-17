Bản tin quốc tế ngày 17/9/2026
Báo An Giang Online giới thiệu những thông tin quốc tế đáng chú ý ngày 17/9/2026: Liên hợp quốc công bố báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2026; Đức và Bỉ truy quét mạng lưới rửa tiền; Fed quyết định tăng lãi suất; Kinh tế châu Âu trước nhiều thách thức mới; NASA phát hiện dấu tích vụ va chạm hiếm gặp trên Mặt Trăng; Mexico đẩy mạnh phát triển du lịch thể thao và Ngôi đền nổi trên mặt biển ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-ban-tin-quoc-te-ngay-17-9-2026-8977.html