Bộ Nội vụ đề xuất chỉ nghỉ một ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Không hoán đổi lịch làm việc dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh minh họa: Mekong ASEAN

Bộ Nội vụ vừa bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trong một ngày, đúng vào ngày 24/11 và không hoán đổi ngày làm việc, để trình Chính phủ xem xét. Phương án được đề xuất nhằm bảo đảm quyền nghỉ ngơi, thụ hưởng văn hóa của người lao động, đồng thời duy trì ổn định nhịp độ làm việc vào giai đoạn cuối năm.

Trước đó, trong quá trình xây dựng lịch nghỉ, Bộ Nội vụ từng nghiên cứu phương án chuyển ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang thứ Bảy, ngày 28/11. Nếu áp dụng, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày liên tục, từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11.

Phương án hoán đổi được đưa ra nhằm tạo quỹ thời gian liền mạch để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình và cộng đồng, đồng thời hỗ trợ hoạt động du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, sau quá trình lấy ý kiến và tiếp tục rà soát, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh theo hướng chỉ nghỉ một ngày vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và không hoán đổi ngày làm việc.

Theo Bộ Nội vụ, cuối tháng 11 là thời điểm các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình và kế hoạch công tác năm. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu và kế hoạch năm, đồng thời chuẩn bị phương án hoạt động cho năm tiếp theo.

Vì vậy, việc không hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 được đánh giá là phương án thận trọng, góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ cho rằng việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào đúng ngày 24/11/2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong hoặc sau ngày 24/11, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương và đơn vị. Việc tổ chức cần bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Phương án điều chỉnh cũng phù hợp với yêu cầu bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và duy trì tiến độ xử lý công việc cuối năm; đồng thời hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Theo Bộ Nội vụ, phương án nghỉ một ngày bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cuối năm.

Thu Trang