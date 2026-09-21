Vietnam Fund Awards 2026: Tìm động lực phát triển ngành quản lý quỹ

Vietnam Fund Awards 2026 sẽ tập trung thảo luận cơ hội, thách thức và điều kiện để ngành quản lý quỹ phát huy vai trò trong tập hợp, quản lý và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. (Ảnh minh họa)

Ngày 22/9, Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) sẽ diễn ra tại Hà Nội, với trọng tâm thảo luận về vai trò của ngành quản lý quỹ trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

VFA 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và FiinGroup đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Theo Ban Tổ chức, những năm gần đây, số lượng quỹ và sản phẩm đầu tư trên thị trường ngày càng đa dạng, từ quỹ mở, ETF đến các sản phẩm theo những chiến lược đầu tư chuyên biệt. Tuy nhiên, quy mô ngành quỹ và vai trò của nhà đầu tư tổ chức vẫn còn dư địa mở rộng so với tiềm năng của nền kinh tế và yêu cầu phát triển thị trường vốn.

Với chủ đề “Ngành Quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”, chương trình sẽ tập trung làm rõ những cơ hội, thách thức và điều kiện cần thiết để ngành quản lý quỹ phát huy vai trò lớn hơn trong tập hợp, quản lý và phân bổ nguồn vốn dài hạn.

Trong khuôn khổ sự kiện, các nội dung chính gồm phiên khai mạc và định hướng chính sách; tham luận về “Toàn cảnh ngành Quỹ Việt Nam: Cơ hội và thách thức”; lễ trao Giải thưởng các quỹ hoạt động hiệu quả và Vinh danh Quỹ đầu tư tiêu biểu năm 2026.

Phiên thảo luận chính tập trung vào việc tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua phát triển ngành quản lý quỹ; đồng thời bàn về phát triển các sản phẩm chứng khoán và hạ tầng nhằm hỗ trợ ngành quản lý quỹ.

VFA 2026 diễn ra từ 13h30 đến 17h30 ngày 22/9/2026 tại Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội. Đây là mùa đầu tiên của Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam, hướng tới tạo lập chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ và kết nối các chủ thể trên thị trường.