Thêm một ngân hàng thay đổi lãnh đạo cấp cao

Ông Chester Gorski được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VietBank kể từ ngày 18/9/2026. Ảnh: VBB.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, HoSE: VBB) mới công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Gorski Jr Chester Edward (Chester Gorski) giữ chức phó tổng giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm bắt đầu từ ngày 18/9/2026 cho đến khi có quyết định mới.

Theo hồ sơ nhân sự do ngân hàng công bố, ông Chester Gorski sinh năm 1965, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kinh tế học, marketing và chiến lược; và là cử nhân Khoa học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh và phân tích hệ thống.

Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, công nghệ, vận hành, chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Mỹ và Việt Nam.

Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng giữ vị trí Giám đốc Chuyển đổi và Giám đốc Công nghệ và Vận hành (CTOO) Techcombank. Ông cũng từng đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo, điều hành và cố vấn cấp cao tại Anthem (công ty bảo hiểm y tế/chăm sóc sức khỏe), Wells Fargo (tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia), Aon Corporation ( tập đoàn môi giới bảo hiểm và tư vấn quản trị rủi ro) và Sallie Mae (tập đoàn tài chính cho vay giáo dục),…

Sau quyết định bổ nhiệm ông Chester Gorski, ban điều hành VietBank hiện có 5 thành viên, gồm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức quyền tổng giám đốc; ông Phạm Linh, ông Chester Gorski và bà Trần Thị Ngọc Lý giữ chức phó tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thúy Minh giữ chức kế toán trưởng kiêm giám đốc phòng kế toán tổng hợp - khối tài chính.

VietBank không phải ngân hàng duy nhất có thay đổi nhân sự cấp cao trong tuần qua.

Trước đó, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã thông báo bổ nhiệm ông Ryu Je Eun giữ chức tổng giám đốc.

Theo ngân hàng, việc bổ nhiệm được thực hiện căn cứ Công văn số 8429/NHNN-QLGS do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 15/9/2026 và quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc ngày 16/9/2026.

Ông Ryu Je Eun có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường Việt Nam.

Sau khi đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, ông Ryu Je Eun định hướng Shinhan Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường Việt Nam có những chuyển động về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Trước ông Ryu Je Eun, vị trí Tổng giám đốc Shinhan Việt Nam do ông Kang Gew Won đảm nhiệm từ ngày 28/3/2022. Ông Won gia nhập Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc từ năm 1995 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong 16 năm tại ngân hàng này.

Ngày 18/9, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã: STB) cũng thông báo đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Vũ, thành viên HĐQT, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/9/2026.

Ông Nguyễn Xuân Vũ (thứ 2 từ trái qua) nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank. Ảnh: STB.

Ông Vũ sinh năm 1981, tốt nghiệp cử nhân Học viện Tài chính và có bằng thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã có gần 20 năm gắn bó với Sacombank, từng trải qua nhiều vị trí quan trọng như trợ lý chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc.

Năm 2017, ông Vũ được bầu vào HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021 và là thành viên trẻ nhất trong HĐQT ngân hàng thời điểm đó. Đến năm 2022, ông tiếp tục được ĐHĐCĐ tín nhiệm bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Sau quyết định bổ nhiệm mới, HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2022 - 2026 hiện gồm 7 thành viên. Ông Dương Công Minh giữ chức chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đức Thụy là phó chủ tịch thường trực; ông Phạm Văn Phong và ông Nguyễn Xuân Vũ cùng giữ chức phó chủ tịch HĐQT; ông Phan Đình Tuệ là thành viên HĐQT; ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng là thành viên HĐQT độc lập Sacombank.