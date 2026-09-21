Giá vàng hôm nay (21-9): Giá vàng nhẫn cao vượt giá vàng miếng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đồng loạt giữ ổn định giá vàng miếng so với sáng qua ở hầu hết các thương hiệu; mức bán ra cao nhất 147,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật rạng sáng 21-9 như sau:

Giá vàng hôm nay (21-9): Giá vàng nhẫn DOJI cao hơn giá vàng miếng. Ảnh minh họa: mekongasean.vn

Giá vàng nhẫn trong nước

Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu; giá vàng nhẫn DOJI có mức niêm yết giá cao nhất là 148 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng miếng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.381,4 USD/ounce (tương đương 138,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 142,5 USD/ounce, tương đương giảm 3,15% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 8,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ Tư và Chủ tịch Kevin Warsh đã làm rõ rằng, các nhà hoạch định chính sách vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Bất chấp những phát biểu này, thị trường vàng vẫn không bị phá vỡ. Thay vào đó, vàng đang giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng hơn 4.300 USD/ounce, đồng thời chấm dứt chuỗi ba tuần giảm giá liên tiếp.

Sự bền bỉ này rất đáng chú ý. Các nhà đầu tư đang bắt đầu nhận ra rằng, Fed có thể tăng lãi suất, nhưng không thể giải quyết các vấn đề tài khóa của nước Mỹ.

Ở một số khía cạnh, lãi suất cao hơn thậm chí còn khiến những vấn đề đó trở nên khó khăn hơn. Lãi suất cao có thể giúp làm chậm lạm phát, nhưng đồng thời cũng làm tăng chi phí trả lãi đối với hơn 40.000 tỷ USD nợ chính phủ. Chính phủ Mỹ hiện đã phải chi hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm chỉ riêng cho các khoản thanh toán lãi vay. Lãi suất duy trì ở mức cao càng lâu, bài toán này càng trở nên đáng lo ngại.

Đây chính là lý do lập luận truyền thống rằng, lãi suất cao luôn bất lợi cho vàng ngày càng trở nên thiếu đầy đủ.

Vàng không cần một chính sách tiền tệ nới lỏng để biện minh cho vị trí của mình trong danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư không chỉ mua vàng vì họ kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Họ còn mua vàng như một biện pháp bảo vệ trước tình trạng tài chính chính phủ suy yếu, lạm phát dai dẳng, bất ổn tiền tệ và những rủi ro địa chính trị.

Các ngân hàng trung ương dường như hiểu điều này rõ hơn phần lớn các nhà đầu tư. Việc họ tiếp tục mua vàng phản ánh một hệ thống tiền tệ toàn cầu ngày càng phân mảnh. Vàng mang lại một điều mà trái phiếu chính phủ và tiền tệ không thể cung cấp, đó là: Một tài sản dự trữ không chịu rủi ro đối tác hoặc rủi ro tín dụng chủ quyền. Nhu cầu mang tính cấu trúc này giúp giải thích tại sao vàng có thể chống chịu được những điều kiện mà trong lịch sử thường gây ra áp lực bán mạnh hơn nhiều.

Vàng đã phải đối mặt với một đợt tăng lãi suất của Fed, những thông điệp cứng rắn từ Warsh và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 5%. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, thị trường lại xuất hiện lực mua và vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng. Một đợt tăng mạnh khác của lợi suất trái phiếu hoặc giá dầu có thể gây áp lực lên vàng, đặc biệt nếu thị trường bắt đầu định giá một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh tay hơn.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,227 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,296 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,976 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,043 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,047 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 66,08 USD/ounce.